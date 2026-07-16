Les troupes rwandaises restent dans l’est du Congo malgré les attentes américaines

Washington espérait un retrait des forces rwandaises de l’est de la République démocratique du Congo avant la mi-juillet, mais l’objectif n’a pas été atteint. Sur le terrain, les combats se sont même intensifiés.

Washington espérait un retrait des forces rwandaises de l’est de la République démocratique du Congo avant la mi-juillet, mais l’objectif n’a pas été atteint. Sur le terrain, les combats se sont même intensifiés.

Le 4 juin dernier, le secrétaire d’État américain Marco Rubio avait publiquement exprimé l’espoir d’un retrait des troupes rwandaises de l’est de la RD Congo avant la mi-juillet. La date est passée, et les soldats rwandais sont toujours présents dans la région. Loin de s’apaiser, la situation militaire s’est dégradée, avec une intensification des combats sur place.

Au Cameroun, le procès Martinez Zogo se poursuit. Le 34e témoin entendu est le colonel Ottoulou, ancien commandant de la légion de gendarmerie de la région du Centre au moment des faits. C’est lui qui avait conduit l’enquête préliminaire après la découverte du corps mutilé du journaliste à la périphérie de Yaoundé, en janvier 2023.

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[À VÉRIFIER — SOURCE INCOMPLÈTE]