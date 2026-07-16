Mort de Sam Neill : son agent révèle qu’une pneumonie a emporté la star de Jurassic Park

Trois jours après l’annonce de sa disparition, la cause de la mort de Sam Neill a été officiellement révélée. L’acteur néo-zélandais, mondialement connu pour avoir incarné le professeur Alan Grant dans Jurassic Park, est mort d’une pneumonie le lundi 13 juillet 2026 à Sydney, à l’âge de 78 ans. Son agent de longue date a tenu à apporter cette précision alors que plusieurs informations contradictoires circulaient depuis l’annonce du décès.

Une pneumonie à l’origine de sa mort

Philip Grenz, qui représentait Sam Neill depuis 19 ans, a confirmé que l’acteur avait succombé à une pneumonie. Cette annonce a été faite après un échange avec la famille du comédien, qui souhaitait mettre fin aux rumeurs et aux informations erronées concernant les circonstances de sa disparition. « En tant que représentant de longue date de Sam Neill, j’ai parlé avec sa famille et je souhaite clarifier certains détails pour ses admirateurs. Sam est mort d’une pneumonie », a déclaré son agent.

Sam Neill est décédé dans un établissement hospitalier de Sydney, entouré de ses proches. Sa famille avait annoncé sa mort en évoquant une disparition « soudaine et inattendue », sans préciser immédiatement la maladie qui l’avait emporté. Elle avait toutefois insisté sur un point essentiel : l’acteur n’était plus atteint du cancer au moment de son décès.

Sam Neill avait vaincu son cancer quelques mois plus tôt

La disparition de Sam Neill avait provoqué de nombreuses interrogations en raison de son combat contre un lymphome angio-immunoblastique à cellules T. Cette forme rare de cancer du sang lui avait été diagnostiquée en 2022, à un stade avancé. L’acteur avait d’abord suivi plusieurs traitements de chimiothérapie. Après l’échec d’un premier protocole, il avait reçu d’autres médicaments ainsi qu’une immunothérapie. Il avait ensuite bénéficié d’une thérapie par cellules CAR-T, un traitement consistant à modifier certaines cellules immunitaires du patient afin qu’elles puissent reconnaître et combattre les cellules cancéreuses. Cette thérapie avait fonctionné. En avril 2026, trois mois avant sa mort, Sam Neill avait annoncé qu’il était désormais débarrassé de son cancer. Son agent a donc fermement écarté l’idée selon laquelle la maladie aurait directement provoqué son décès.

« Avant de tomber malade, Sam s’était courageusement battu contre son lymphome et l’avait vaincu grâce à un nouveau traitement appelé thérapie CAR-T », a précisé Philip Grenz.

Des traitements lourds avaient fragilisé son organisme

Si Sam Neill n’avait plus de cancer, les traitements reçus pendant plusieurs années avaient éprouvé son organisme. Son ancienne compagne, la journaliste australienne Laura Tingle, avait expliqué après sa mort que l’acteur avait subi de nombreuses séances de chimiothérapie et d’immunothérapie. Selon elle, ces traitements avaient fortement affaibli son système immunitaire. Sam Neill était malade depuis plusieurs semaines et son corps ne serait finalement pas parvenu à se remettre de cette nouvelle infection. « Il a été très malade pendant les deux dernières semaines. Tous ceux qui l’aimaient l’encourageaient, de près comme de loin, mais je pense que c’était simplement trop difficile de se remettre une nouvelle fois », avait-elle confié. Laura Tingle avait également rappelé que la disparition de l’acteur ne devait pas être attribuée à une rechute de son cancer. Elle avait décrit un organisme épuisé par plusieurs années de traitements intensifs, malgré la réussite médicale obtenue contre le lymphome.

Quatre nouveaux projets avaient été tournés avant sa disparition

Malgré ses problèmes de santé, Sam Neill avait continué à travailler jusqu’aux derniers mois de sa vie. Son agent a révélé que le comédien avait tourné quatre projets successifs au cours de l’année précédant sa mort. Ces films et productions doivent être diffusés dans les prochains mois. Ils constitueront les dernières apparitions à l’écran de l’acteur. Sam Neill poursuivait également ses activités à Two Paddocks, son domaine viticole installé dans la région de Central Otago, en Nouvelle-Zélande. L’acteur avait souvent expliqué qu’il ne souhaitait pas prendre sa retraite. Même pendant son traitement contre le cancer, il avait continué à accepter des rôles, à tourner et à s’occuper de son exploitation.

Une cérémonie privée sur sa ferme en Nouvelle-Zélande

Conformément à la volonté de Sam Neill, aucun grand hommage public ne sera organisé par sa famille. L’acteur sera honoré lors d’une cérémonie privée sur sa ferme de Nouvelle-Zélande. La date n’a pas encore été fixée. Son agent l’a décrit comme un homme extrêmement discret, qui détestait attirer l’attention sur sa vie personnelle. La famille souhaite désormais traverser cette période loin de l’exposition médiatique.

« Sam était un homme profondément réservé qui détestait que l’on fasse des histoires autour de lui. Sa famille lui rendra hommage lors d’une cérémonie privée organisée sur sa ferme en Nouvelle-Zélande, à une date qui reste à déterminer », a indiqué Philip Grenz.

Les admirateurs qui souhaitent honorer sa mémoire sont invités à effectuer un don plutôt qu’à envoyer des fleurs. Plusieurs organismes soutenus par l’acteur ont été cités, notamment une fondation hospitalière de Central Otago, une association engagée dans la lutte contre les cancers du sang ainsi que des organisations néo-zélandaises consacrées à la protection de l’environnement et des animaux.

Une carrière de plus de cinq décennies

Né Nigel John Dermot Neill en 1947 à Omagh, en Irlande du Nord, Sam Neill avait grandi en Nouvelle-Zélande. Il avait adopté le prénom Sam durant son enfance avant de se tourner vers le théâtre puis le cinéma. Après plusieurs rôles dans des productions néo-zélandaises, il s’était fait remarquer dans Sleeping Dogs en 1977, puis dans Ma brillante carrière, Possession, Un cri dans la nuit et À la poursuite d’Octobre rouge. Sa carrière avait pris une dimension mondiale en 1993 lorsqu’il avait incarné le paléontologue Alan Grant dans Jurassic Park, réalisé par Steven Spielberg. Il avait repris ce personnage dans Jurassic Park III puis dans Jurassic World : Le Monde d’après. Sam Neill avait également joué dans La Leçon de piano, Calme blanc, L’Antre de la folie, Event Horizon, L’Homme bicentenaire et À la poursuite de Ricky Baker. À la télévision, il avait notamment interprété le major Chester Campbell dans Peaky Blinders.