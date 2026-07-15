Elite : l’ex-patron européen Gérald Marie accusé de viol par l’ancienne mannequin Wendy Walsh

L’ancienne mannequin canadienne Wendy Walsh a déposé plainte contre Gérald Marie, ancien dirigeant européen de l’agence de mannequins Elite. Elle l’accuse de l’avoir violée alors qu’elle avait 18 ans, au milieu des années 1980, à une période où elle débutait sa carrière dans le mannequinat. Quarante ans après les faits qu’elle dénonce, elle affirme avoir décidé de saisir la justice afin que son témoignage soit officiellement examiné. Selon elle, cette plainte arrive après de longues années durant lesquelles elle n’avait jamais engagé de procédure judiciaire. Elle explique aujourd’hui vouloir raconter publiquement ce qu’elle dit avoir vécu et faire reconnaître les violences qu’elle affirme avoir subies.

Une nouvelle accusation visant l’ancien patron d’Elite

Cette plainte vient s’ajouter à une longue série d’accusations visant Gérald Marie, ancien patron d’Elite Europe entre les années 1980 et 2011. Depuis plusieurs années, d’anciennes mannequins de différentes nationalités affirment avoir été victimes de viols ou d’agressions sexuelles lorsqu’elles travaillaient dans l’univers de la mode. Plusieurs d’entre elles ont déjà déposé plainte ou effectué des signalements auprès de la justice française. Parmi ces anciennes mannequins figurent notamment Carré Otis, Ebba Karlsson et Jill Dodd, tandis que l’ancienne journaliste de la BBC Lisa Brinkworth l’accuse également d’agression sexuelle.

Des procédures judiciaires qui se multiplient

Ces derniers mois, plusieurs nouvelles démarches judiciaires ont été engagées contre Gérald Marie. En juin, l’ex-top model américaine Carré Otis a elle aussi déposé une nouvelle plainte pour viols, estimant que de nouveaux éléments justifiaient une reprise des investigations. Quelques mois auparavant, quinze anciennes mannequins avaient demandé à la justice française d’approfondir les investigations concernant Gérald Marie, notamment au regard de ses liens présumés avec Jean-Luc Brunel et Jeffrey Epstein. Les différentes procédures s’inscrivent dans un contexte où plusieurs enquêtes sont déjà menées par la justice française autour de faits présumés de violences sexuelles et d’éventuels réseaux d’exploitation dans le milieu du mannequinat.

Gérald Marie conteste les accusations

Gérald Marie a toujours contesté les accusations portées contre lui. Dans les précédentes affaires rendues publiques, il a nié les faits qui lui sont reprochés. Certaines plaintes déposées au fil des années ont par ailleurs soulevé la question de la prescription, les faits dénoncés remontant pour beaucoup aux années 1980 et 1990. La plainte déposée par Wendy Walsh ouvre désormais une nouvelle étape judiciaire.