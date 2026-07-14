Canada : Peter Nygard de nouveau reconnu coupable d’agression sexuelle

L’ancien magnat canadien de la mode Peter Nygard a été reconnu coupable, lundi 13 juillet, d’agression sexuelle par un tribunal de Montréal. Âgé de 84 ans, le Finno-Canadien purge déjà une peine de 11 ans de prison en Ontario pour plusieurs agressions sexuelles et fait également l’objet de poursuites aux États-Unis pour des accusations de trafic sexuel et de racket.

Présent par visioconférence depuis son établissement pénitentiaire, Peter Nygard n’a pas présenté de défense, une possibilité prévue par le droit canadien. En conséquence, le tribunal l’a déclaré coupable sans qu’un procès de dix jours, initialement programmé, ne se tienne. La peine qui lui sera infligée dans cette nouvelle affaire sera fixée ultérieurement.

Une nouvelle condamnation avant une possible extradition

Concernant des faits remontant à 1997 et 1998, Peter Nygard a été reconnu coupable d’avoir agressé sexuellement et séquestré une jeune femme alors âgée de 18 ans dans sa résidence de Montréal. La plaignante, présente à l’audience, n’a finalement pas eu à témoigner en raison de la reconnaissance de culpabilité de l’accusé.

Fondateur de l’un des plus importants fabricants de vêtements féminins du Canada avant la faillite de son entreprise, Peter Nygard est incarcéré depuis décembre 2020. Après une condamnation à 11 ans de prison en 2024 pour des agressions sexuelles commises sur quatre femmes, il reste également sous la menace d’une extradition vers les États-Unis, où il est poursuivi devant la justice fédérale de New York pour neuf chefs d’accusation, dont racket et trafic sexuel présumé entre 1990 et 2020.