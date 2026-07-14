La marque Alinéa reprise par la filiale française du groupe chinois Aosom

La marque française d’ameublement Alinéa a été rachetée par MH France, filiale du groupe chinois Aosom, après avoir obtenu l’autorisation du tribunal. Placée en liquidation judiciaire en mars dernier, l’enseigne avait entraîné la suppression de près de 1.200 emplois, faute de repreneur pour l’ensemble de ses activités.

Le nouveau propriétaire prévoit dans un premier temps de relancer le site internet d’Alinéa. À plus long terme, il étudie la création d’un réseau de magasins franchisés afin de redonner une présence physique à la marque, disparue du paysage commercial après 36 ans d’existence.

Une relance axée sur l’identité de la marque

Présent en France principalement via les grandes plateformes de commerce en ligne, Aosom affirme vouloir préserver l’identité d’Alinéa. Si une partie des produits continuera d’être fabriquée en Chine, le groupe assure vouloir maintenir une offre française et européenne, fidèle au positionnement méditerranéen qui a fait la réputation de l’enseigne.

Installée à Issy-les-Moulineaux, MH France emploie 130 collaborateurs, dispose de quatre entrepôts dans le centre de la France et a réalisé un chiffre d’affaires de 140 millions d’euros en 2025. Son dirigeant, Emmanuel Benichou, explique que cette acquisition s’inscrit dans une stratégie de développement par le rachat de marques françaises reconnues dans l’univers de la maison.