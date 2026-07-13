Le dollar bondit après la reprise des tensions au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz

Le dollar américain s’est fortement apprécié lundi face à la plupart des grandes devises mondiales, les investisseurs se tournant vers les actifs jugés les plus sûrs après la reprise des hostilités au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d’Ormuz.

Selon Reuters, cette nouvelle flambée des tensions géopolitiques a ravivé les inquiétudes concernant une hausse des prix de l’énergie et une accélération de l’inflation mondiale. Les marchés anticipent désormais davantage de risques de resserrement monétaire par les principales banques centrales afin de contenir les pressions inflationnistes.

La fermeture du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante du pétrole mondial, fait craindre des perturbations de l’approvisionnement énergétique. Cette situation a renforcé l’attrait du dollar, traditionnellement considéré comme une valeur refuge en période d’incertitude.

Face au yen japonais, le billet vert a également progressé, profitant du regain d’aversion au risque observé sur les marchés financiers. Les investisseurs surveillent de près l’évolution de la situation au Moyen-Orient, qui pourrait continuer à influencer les devises, les marchés obligataires et les prix des matières premières.

Les analystes estiment que tant que les tensions géopolitiques persisteront et que les risques pesant sur les approvisionnements en pétrole resteront élevés, le dollar pourrait continuer de bénéficier de son statut de monnaie refuge, tandis que les anticipations d’inflation et de hausse des taux d’intérêt devraient rester au cœur des préoccupations des marchés.