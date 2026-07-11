La Société des grands magasins veut reprendre deux librairies du Furet du Nord et Decitre

La Société des grands magasins (SGM), propriétaire notamment du BHV, a annoncé son intention de reprendre deux librairies du groupe Nosoli, actuellement en redressement judiciaire. L’entreprise souhaite préserver les établissements Le Furet du Nord de Reims et Decitre de Grenoble, tous deux installés au sein de magasins BHV.

Cette initiative intervient alors que Nosoli, qui regroupe les enseignes Le Furet du Nord et Decitre, a dévoilé fin juin un projet de fermeture de 11 de ses 27 librairies, susceptible d’entraîner jusqu’à 163 suppressions de postes.

Une offre pour maintenir l’activité et préserver des emplois

La SGM indique avoir fait connaître à Nosoli son intention de reprendre les stocks des deux librairies et de conserver une partie des salariés afin d’assurer la continuité de l’activité. L’entreprise n’a toutefois pas encore déposé d’offre officielle devant le tribunal de commerce.

Le groupe explique vouloir préserver le rôle des librairies comme locomotives commerciales des centres-villes. Une réflexion est également engagée concernant la librairie Le Furet du Nord de Roubaix, située dans le centre commercial Espace Grand’Rue, même si sa reprise apparaît plus complexe en raison de son implantation dans un magasin indépendant.

Nosoli cherche des solutions pour limiter les fermetures

Le plan social présenté par Nosoli prévoit la fermeture de sept librairies Le Furet du Nord (Roubaix, Villeneuve-d’Ascq, Béthune, Reims, Aéroville, Saint-Quentin-en-Yvelines et Plaisir) ainsi que de quatre librairies Decitre (deux à Lyon, une à Grenoble et une à Saint-Étienne).

Placée en redressement judiciaire depuis le 1er juin, l’entreprise, qui a réalisé 150 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025, cherche désormais des repreneurs afin de limiter les conséquences sociales de sa restructuration.