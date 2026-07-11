Guérande Cosmétiques : six soins naturels aux minéraux marins pour une peau douce et revitalisée

L’océan est un véritable allié beauté qui renferme de nombreuses vertus depuis la Grèce antique. Parmi les trésors issus de la mer, le sel de Guérande occupe une place de choix. Naturel et riche en minéraux, il aide à purifier la peau, à éliminer les toxines et à stimuler le renouvellement cellulaire. Utilisé en soin, en gommage ou en bain, il laisse la peau plus douce, apaise les sensations d’inconfort et procure une véritable sensation de revitalisation. Cap sur une gamme de soins cosmétiques naturels, à retrouver sur www.guerande-cosmetiques.com/.

Gommage et soin mains et pieds

Souvent négligés, les pieds sont souvent malmenés jusqu’à l’arrivée de l’été. Adopter de bonnes habitudes est donc essentiel. La priorité consiste à éliminer les callosités et les zones de corne, pour des raisons esthétiques, mais aussi pour éviter inconfort et douleurs. La peau des pieds, jusqu’à dix fois plus épaisse que celle du visage, nécessite une exfoliation régulière. L’idéal est de commencer par un gommage pour éliminer les cellules mortes. Le soin Trésor millénaire au sel de Guérande s’adapte à tous les types de peaux. Il s’utilise également sur les mains, les genoux et les zones très sèches du corps. Le résultat est optimal et laisse la peau toute douce.

Trésor Millénaire, gommage et soin mains et pieds, Guérande cosmétiques, 21,50€

Brume tonique aux Eaux-mères

On plonge dans le bien-être en rechargeant sa peau d’oligo-éléments marins avec la Brume tonique aux Eaux-mères. Ce soin visage naturel revitalise, hydrate et apaise la peau, tout en procurant une sensation instantanée de fraîcheur. La brume s’adapte à tous les types de peau, y compris les plus sensibles. Elle s’utilise toute l’année pour rafraîchir sa peau, fixer le maquillage ou nettoyer le visage.

Brume tonique aux Eaux-mères, Guérande cosmétiques, 100ml, 20,90€

Crème riche et désaltérante

Nous sommes nombreux à chercher une crème capable de préserver la peau des effets néfastes de la pollution : pores obstrués, teint fatigué, imperfections… Progressivement, les marques enrichissent leurs soins hydratants avec des filtres protecteurs agissant comme un véritable bouclier. Si les résultats ne sont pas visibles instantanément, ils se révèlent significatifs sur la durée. Cette crème visage certifiée bio apporte à la peau hydratation, nutrition et confort. Idéale pour les peaux normales à sèches en manque d’hydratation, elle offre une texture riche et des notes délicatement florales et marines. Elle aide à préserver la peau pendant 24 heures. Ce soin hydratant bio, est présenté dans un pot rechargeable, alliant soin et engagement écologique.

Crème riche désaltérante, Guérande cosmétiques, 50ml, 42€

Contour des yeux

Cette zone délicate est continuellement sollicitée par les expressions du visage. Elle doit donc sans cesse mobiliser de l’énergie pour préserver les protéines essentielles à la jeunesse de la peau. Pour réduire les proches et atténuer les cernes et prévenir le vieillissement prématuré, ce contour des yeux anti-âge est votre meilleur allié. Il convient à tous les types de peau, tout en apportant une hydratation essentielle à l’épiderme.

Contour des yeux, Guérande cosmétiques, 15ml, 31,90€

Crème de beauté mains et pieds

Soumises en permanence aux agressions extérieures comme le soleil, la pollution ou encore les produits chimiques, les mains et les pieds sont souvent les premières à révéler les signes du vieillissement. Cette crème hydratante biologique, conçue comme un soin 2-en-1, apporte confort et douceur. Adaptée à une utilisation tout au long de l’année, elle nourrit, protège et assouplit la peau sans laisser de film gras. Facile à emporter, elle se glisse dans la valise pour prendre soin de votre peau où que vous soyez.

Crème de beauté mains et pieds, Guérande cosmétiques, 50ml, 13,40€

Duo jambes légères

Un coffret pensé pour rafraîchir, apaiser et prendre soin des jambes durant l’été. Entre la chaleur, les trajets ou les journées bien remplies, les jambes peuvent rapidement devenir inconfortables et paraître plus lourdes. Pour soulager vos jambes, Guérande Cosmétiques propose un coffret en édition limitée. Il combine l’effet fraîcheur instantané du Gel jambes légères aux Eaux-mères, une infusion de plantes choisies pour soutenir la circulation, ainsi qu’un bracelet inspirant à porter tout au long de la saison. Un rituel simple et agréable pour retrouver un peu de légèreté cet été.