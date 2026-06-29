BEAUTÉ – Océopin, les bienfaits de l’huile de graines de pin maritime

Océopin est une gamme de soins bio haut de gamme, conçue avec exigence et passion. Des formules naturelles uniques, riches en actifs végétaux cultivés en France, sans huiles essentielles, idéales pour les peaux sensibles en quête de produits naturels.

https://www.oceopin.com

Le lait corps à l’huile de graines de pin maritime

Fluide et léger, ce lait pour le corps se distingue par sa texture et son efficacité, laissant la peau souple, douce et subtilement satinée. Véritable concentré d’hydratation et de vitalité, il puise sa richesse dans une sélection rare d’actifs biologiques français : pin maritime, arbousier, camomille romaine, calendula et millepertuis. Son parfum discret évoque avec élégance les senteurs végétales du littoral atlantique. Apaisant et régénérant, il élasticité et éclat, tout en respectant les peaux les plus délicates grâce à sa formule naturelle.



Le lait corps à l’huile de graines de pin maritime, 38€, 190ml

L’huile visage repulpante

Les vertus anti-âge de cette huile naturelle issue des pins du Cap Ferret étaient déjà reconnues et protégées par un brevet. Aujourd’hui, son efficacité contre les taches pigmentaires est également prouvée. Produite exclusivement par la marque française Océopin, installée au cœur des forêts d’Aquitaine, cette huile est extraite des graines du Pinus pinaster. Obtenue par première pression à froid, elle est riche en phytostérols, en acides gras Delta 5, en vitamine E et en antioxydants naturels. Déjà réputée pour ses effets apaisants et repulpants, elle agit aussi sur les taches brunes. Grâce à sa richesse en acides gras essentiels, elle redensifie la peau, améliore sa souplesse et aide à calmer les irritations.

L’huile visage repulpante, 45€, 15ml

Le masque gommant

Un masque exfoliant 3-en-1 adapté à toutes les peaux, même les plus sensibles. À la fois nourrissant et détoxifiant, il combine un gommage aux acides de fruits (myrtille, écorce d’orange, citron) et une exfoliation douce grâce à la graine de pin et au sable fin. 100 % naturel et riche en actifs bio, sa texture gelée se transforme au contact de l’eau pour exfolier la peau tout en la repulpant. Facile et rapide à utiliser : laissez poser 5 minutes, puis massez pour activer la double action éclat. Résultat : le renouvellement cellulaire est stimulé, la peau retrouve son élasticité, le teint est unifié. L’épiderme apparaît plus lisse, plus homogène et visiblement plus lumineux.

Le masque gommant, 39€, 50ml

La Crème

Inspirée par la richesse végétale du littoral atlantique, ce soin visage anti-âge concentre les bienfaits d’une nature préservée. Sa formule hautement biologique associe l’huile de graines de pin maritime, la cameline, le chardon bleu des dunes, l’oyat, et l’ajonc et l’immortelle. Ce complexe d’actifs offre à la peau souplesse et éclat, tout en contribuant à la redensifier et à atténuer les signes du temps. Hydratant et revitalisant, ce soin s’impose comme un allié quotidien, pour les peaux sèches, sensibles ou déshydratées.

La Crème, soin visage anti-âge, 54€, 50ml

Le coffret de voyage

Pensé comme une invitation au voyage et à la découverte, ce coffret réunit six soins bio miniatures, essentiels pour le visage et le corps. Une routine complète, en six étapes pour redonner de l’éclat à votre peau. Dans la boîte, on trouve : une huile pour le visage, une crème anti-âge, un baume nettoyant, une poudre exfoliante pour le corps, un gel lavant pour le corps et les cheveux, ainsi qu’un onguent nourrissant. De quoi sublimer votre peau tout l’été avec des produits naturels et certifiés bio. En prime, un joli pochon en coton pour glisser vos soins beauté n’importe où.