Air India impose des tests antidrogue à tous ses pilotes après un grave incident

Air India impose un dépistage antidrogue obligatoire pour tous ses pilotes suite à un incident grave en août, où un vol a perdu 300 pieds, blessant 24 passagers. Bien que des médias rapportent que le commandant était positif au cannabis, la compagnie et les autorités indiennes poursuivent l'enquête, tandis que le redressement difficile de la compagnie continue.

Air India soumettra désormais l’ensemble de ses pilotes à un dépistage obligatoire destiné à détecter la consommation de stupéfiants ou de médicaments interdits par la réglementation aérienne. Jusqu’à présent, les compagnies indiennes devaient contrôler chaque année et de manière aléatoire au moins 10 % de leur personnel navigant. Cette décision intervient après un grave incident survenu le 4 août à bord d’un Airbus A320 reliant Phuket, en Thaïlande, à New Delhi. L’appareil avait brutalement perdu environ 300 pieds, soit 91 mètres, peu après son décollage, faisant 24 blessés parmi les passagers.

Selon plusieurs médias locaux, le commandant de bord aurait consommé du cannabis et aurait été déclaré positif après un second test. Air India affirme toutefois ne pas avoir reçu les résultats des analyses, tandis que les autorités indiennes n’ont pas confirmé publiquement ces informations. Elles indiquent examiner les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête. Airbus et le Bureau français d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile participent également aux investigations sur cet événement officiellement classé comme un incident grave.

Une compagnie confrontée à une succession de difficultés

Depuis son rachat par le groupe Tata en 2022, Air India mène une importante restructuration destinée à moderniser sa flotte et à restaurer son image. La compagnie a commandé plusieurs centaines d’appareils, mais son redressement reste compliqué par les retards de livraison et les fermetures d’espaces aériens provoquées par le conflit indo-pakistanais de 2025. L’incident de Phuket constitue un nouveau revers pour une entreprise qui tente d’améliorer ses procédures de sécurité et la fiabilité de ses opérations.

Air India reste surtout marquée par le crash du vol 171 en juin 2025. Le Boeing 787, qui devait rejoindre Londres, s’était écrasé peu après son décollage d’Ahmedabad. Sur les 242 personnes présentes à bord, une seule avait survécu, tandis que 19 personnes avaient également été tuées au sol. Pour conduire son redressement, la compagnie a nommé à sa direction générale Tewolde Gebremariam, ancien dirigeant d’Ethiopian Airlines. Le dépistage généralisé des pilotes constitue l’une des premières mesures fortes prises dans ce nouveau contexte.