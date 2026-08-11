À la une
MONDE Moyen-Orient

Le Liban abolit la peine de mort, une décision historique et une première au Moyen-Orient

Par

2 minutes de lecture

Élias Hankach, Oussama Saad, Paula Yacoubian, Georges Okeis, Faysal El-Sayegh, Halima El-Kaakour et Michel Douaihy portent au Parlement libanais le projet d’abolition de la peine de mort
Élias Hankach, Oussama Saad, Paula Yacoubian, Georges Okeis, Faysal El-Sayegh, Halima El-Kaakour et Michel Douaihy portent au Parlement libanais le projet d’abolition de la peine de mort.

C’est un vote historique pour le Liban et pour le Moyen-Orient. Le Parlement libanais a adopté, mardi 11 août, l’abolition de la peine de mort, faisant du pays le premier de la région à supprimer la peine capitale de sa législation. Le ministre libanais de la Justice, Adel Nassar, a lui-même qualifié cette décision d’« historique ».

Derrière cette avancée historique, plusieurs parlementaires libanais ont porté le combat jusqu’à l’Assemblée : Élias Hankach, Oussama Saad, Paula Yacoubian, Georges Okeis, Faysal El-Sayegh, Halima El-Kaakour et Michel Douaihy. Des élus issus de sensibilités politiques différentes, réunis autour d’un même objectif : faire disparaître définitivement la peine capitale de la législation libanaise.

Cette réforme vient inscrire dans la loi une évolution déjà ancienne dans les faits. Le Liban n’avait procédé à aucune exécution depuis 2004, tout en conservant jusqu’à présent la peine capitale dans son arsenal juridique et la possibilité pour les tribunaux de prononcer des condamnations à mort. Le vote du Parlement transforme ainsi ce moratoire de fait, qui durait depuis plus de vingt ans, en une abolition légale.

Le texte avait fait l’objet de plusieurs mois de travaux parlementaires. Approuvé dans son principe par la Commission des droits de l’homme en février 2026, puis examiné par la Commission de l’administration et de la justice, il avait franchi une nouvelle étape en juillet avant d’arriver devant la Chambre. Un premier vote avait été empêché le mois dernier par la perte du quorum. Son adoption définitive ce mardi marque donc un tournant majeur dans l’histoire juridique libanaise et fait du Liban un précurseur régional sur la question de la peine capitale.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une