MONDE Moyen-Orient

Téhéran pose six conditions à la réouverture du détroit d’Ormuz

Par

1 minute de lecture

Téhéran pose six conditions à la réouverture du détroit d’Ormuz
Téhéran pose six conditions à la réouverture du détroit d’Ormuz

L’Iran a formulé ses exigences envers Washington pour rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz, l’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde.

Mohammad Bagher Zolghadr, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a rendu publiques les conditions posées par Téhéran pour rouvrir le détroit d’Ormuz. Dans une déclaration diffusée par la télévision d’État IRIB, il a dressé une liste de six exigences adressées aux États-Unis.

L’Iran réclame d’abord que Washington « corrige son comportement » en cessant toute menace contre l’Iran et ses « valeurs sacrées ». Il exige également l’arrêt définitif de toute action militaire américaine contre Téhéran et ses alliés régionaux, ainsi que le retrait des forces navales et aériennes américaines impliquées dans ce qu’il qualifie de blocus.

Sur le plan économique, Téhéran demande une compensation pour les dommages subis lors du récent conflit, la levée des sanctions américaines et la restitution des avoirs iraniens gelés à l’étranger.

Zolghadr a conclu sa déclaration sur un avertissement sans ambiguïté : « Le Conseil suprême de sécurité nationale ne reculera pas devant ces demandes, que ce soit en temps de guerre ou lors de négociations. »

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une