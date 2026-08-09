Téhéran pose six conditions à la réouverture du détroit d’Ormuz

L'Iran énonce six conditions à Washington pour rouvrir le détroit d'Ormuz, crucial pour le commerce maritime. Téhéran exige la cessation des menaces américaines, le retrait des forces militaires et des compensations économiques. Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale souligne que l'Iran ne reculera pas sur ces exigences, quel que soit le contexte.

L’Iran a formulé ses exigences envers Washington pour rétablir la libre circulation dans le détroit d’Ormuz, l’une des voies maritimes les plus stratégiques au monde.

Mohammad Bagher Zolghadr, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a rendu publiques les conditions posées par Téhéran pour rouvrir le détroit d’Ormuz. Dans une déclaration diffusée par la télévision d’État IRIB, il a dressé une liste de six exigences adressées aux États-Unis.

L’Iran réclame d’abord que Washington « corrige son comportement » en cessant toute menace contre l’Iran et ses « valeurs sacrées ». Il exige également l’arrêt définitif de toute action militaire américaine contre Téhéran et ses alliés régionaux, ainsi que le retrait des forces navales et aériennes américaines impliquées dans ce qu’il qualifie de blocus.

Sur le plan économique, Téhéran demande une compensation pour les dommages subis lors du récent conflit, la levée des sanctions américaines et la restitution des avoirs iraniens gelés à l’étranger.

Zolghadr a conclu sa déclaration sur un avertissement sans ambiguïté : « Le Conseil suprême de sécurité nationale ne reculera pas devant ces demandes, que ce soit en temps de guerre ou lors de négociations. »