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L’État condamné à verser 540 000 euros à Strasbourg pour carence d’hébergement

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L'État condamné à verser 540 000 euros à Strasbourg pour carence d'hébergement
L'État condamné à verser 540 000 euros à Strasbourg pour carence d'hébergement

La justice administrative vient de condamner l’État à verser près de 540 000 euros à la ville de Strasbourg. Cette décision sanctionne une carence dans la gestion de l’hébergement d’urgence des personnes sans abri. La somme correspond aux frais engagés par la municipalité pour accueillir dans un gymnase plusieurs sans-abri que l’État aurait dû prendre en charge.

Des évacuations à répétition

Cette situation fait suite aux évacuations successives d’un campement installé dans le centre de Strasbourg. Faute de solutions d’hébergement proposées par les services de l’État, la ville a dû assumer seule cette responsabilité. Le tribunal administratif a reconnu la défaillance de l’État dans l’exercice de ses missions régaliennes.

D’autres collectivités ont obtenu gain de cause dans des dossiers similaires ces derniers mois. Grenoble avait été indemnisée en mars 2025, Bordeaux en novembre de la même année. Ces condamnations successives révèlent une difficulté structurelle de l’État à honorer ses obligations en matière d’hébergement d’urgence sur l’ensemble du territoire.

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