Colmar : un gendarme en repos poignardé à la gare par une femme

Un gendarme en repos est grièvement blessé par une femme à Colmar, après avoir tenté d'apaiser une dispute entre deux femmes. La suspecte est immédiatement interpellée et placée en garde à vue. Les motifs de l'agression restent flous et une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'incident.

Un gendarme en repos a été grièvement blessé d’un coup de couteau mercredi 5 août aux abords de la gare de Colmar, dans le Haut-Rhin. Les faits se sont déroulés peu après midi. Le militaire, en civil, aurait tenté d’intervenir pour calmer une dispute entre deux femmes. L’une d’elles l’a alors poignardé. Pris en charge immédiatement par les pompiers et les médecins du SMUR, l’agent ne serait pas en danger de mort.

Interpellation immédiate de la suspecte

La suspecte a été interpellée sur place par la police et la gendarmerie. Elle a ensuite été placée en garde à vue. Les circonstances exactes de l’agression restent à éclaircir. L’identité de la femme et les motifs de la dispute n’ont pas été communiqués à ce stade de l’enquête.

L’intervention du gendarme hors service témoigne d’un réflexe professionnel face à une situation conflictuelle. Les forces de l’ordre étaient rapidement mobilisées sur les lieux pour sécuriser la zone et procéder à l’interpellation. Le parquet de Colmar devra déterminer les qualifications pénales retenues contre la mise en cause.