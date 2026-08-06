Gironde : 300 000 euros débloqués après le mégafeu de 42 000 hectares

La préfecture de Gironde débloque 300 000 euros pour soutenir les collectivités touchées par le mégafeu ayant ravagé 42 000 hectares. Un comité de pilotage est créé pour coordonner la reconstruction, permettant le début immédiat de travaux urgents, tout en définissant les modalités d'attribution et le calendrier d'intervention.

La préfecture de Gironde a annoncé mercredi le déblocage de 300 000 euros d’aide d’urgence destinée aux collectivités touchées par le mégafeu. Cette enveloppe financière vise à financer les travaux urgents dans les secteurs ravagés par l’incendie qui a parcouru 42 000 hectares. L’ampleur des destructions rend ces fonds nécessaires pour engager rapidement les premières opérations de remise en état.

Un comité de pilotage pour la reconstruction

Le gigantesque incendie est désormais maîtrisé après avoir marqué le département d’une empreinte historique. Les communes sinistrées attendent maintenant un accompagnement structuré pour organiser la reconstruction. La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé la création d’un comité de pilotage chargé de coordonner le soutien aux territoires et à leurs habitants.

Cette première enveloppe constitue une réponse immédiate face aux besoins exprimés sur le terrain. Les travaux prioritaires pourront démarrer sans attendre les dispositifs d’aide à plus long terme. Le comité de pilotage devra définir les modalités d’attribution et le calendrier d’intervention dans chacune des zones affectées.