SOCIÉTÉ Environnement Accidents et catastrophes

Gironde : 300 000 euros débloqués après le mégafeu de 42 000 hectares

Par

1 minute de lecture

Gironde : 300 000 euros débloqués après le mégafeu de 42 000 hectares
Gironde : 300 000 euros débloqués après le mégafeu de 42 000 hectares

La préfecture de Gironde a annoncé mercredi le déblocage de 300 000 euros d’aide d’urgence destinée aux collectivités touchées par le mégafeu. Cette enveloppe financière vise à financer les travaux urgents dans les secteurs ravagés par l’incendie qui a parcouru 42 000 hectares. L’ampleur des destructions rend ces fonds nécessaires pour engager rapidement les premières opérations de remise en état.

Un comité de pilotage pour la reconstruction

Le gigantesque incendie est désormais maîtrisé après avoir marqué le département d’une empreinte historique. Les communes sinistrées attendent maintenant un accompagnement structuré pour organiser la reconstruction. La préfète de la région Nouvelle-Aquitaine a confirmé la création d’un comité de pilotage chargé de coordonner le soutien aux territoires et à leurs habitants.

Cette première enveloppe constitue une réponse immédiate face aux besoins exprimés sur le terrain. Les travaux prioritaires pourront démarrer sans attendre les dispositifs d’aide à plus long terme. Le comité de pilotage devra définir les modalités d’attribution et le calendrier d’intervention dans chacune des zones affectées.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une