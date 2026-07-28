Gironde : la chaleur menace de réveiller le mégafeu après 42.000 hectares ravagés

Le mégafeu qui ravage la Gironde a stabilisé sa progression après avoir détruit 42 000 hectares, mais les prévisions de chaleur intense font craindre des reprises. Avec 220 000 évacués et 93 pompiers blessés, la situation demeure critique, nécessitant des mesures de prévention pendant que les secours luttent contre des foyers résiduels.

Le gigantesque incendie qui frappe la Gironde reste stabilisé ce mardi 2matin, après une nuit calme et sans nouvelle progression. Depuis son départ mercredi 22 juillet à Saumos, le feu a parcouru 42 000 hectares autour du bassin d’Arcachon. La remontée des températures et la baisse de l’humidité font toutefois redouter de nouvelles reprises dans les prochaines heures.

Plusieurs reprises maîtrisées pendant la nuit

La surface brûlée n’a pas augmenté au cours de la nuit de lundi à mardi. Plusieurs reprises ont néanmoins été signalées au nord du Porge ainsi que dans l’espace dunaire situé au nord du Cap-Ferret. Ces foyers ont été rapidement traités et placés sous contrôle par les sapeurs-pompiers. Le feu reste cependant seulement stabilisé et n’est toujours pas considéré comme fixé. De nombreux points chauds subsistent à l’intérieur des zones incendiées et peuvent se réactiver sous l’effet de la chaleur, du vent ou d’une baisse de l’humidité.

Jusqu’à 35°C attendus dès ce mardi

La Gironde est placée en vigilance jaune canicule à partir de la mi-journée. Les températures devraient atteindre entre 33 et 35°C à l’intérieur des terres, notamment dans les secteurs où les pompiers poursuivent leurs opérations. Une nouvelle hausse est annoncée mercredi, avec des températures qui pourraient localement approcher les 40°C. Les vents devraient être moins violents que durant les premiers jours de l’incendie, mais ils seront plus secs. La baisse attendue de l’hygrométrie pourrait accélérer l’assèchement de la végétation et favoriser la réactivation de foyers encore enfouis dans les sols ou les amas de bois brûlés.

Les pompiers préparent le terrain avant le retour de la canicule

Les opérations se poursuivent sans interruption sur l’ensemble du périmètre. Les militaires du génie et les équipes de Défense des forêts contre les incendies ont repris leurs travaux dès 6h30 afin de consolider les zones de protection. Au total, 103 kilomètres de coupures tactiques ont été réalisés. Ces larges bandes débarrassées de leur végétation doivent former des barrières destinées à ralentir ou à arrêter une éventuelle nouvelle progression des flammes. Les moyens terrestres restent appuyés par les appareils bombardiers d’eau et par l’A400M de l’armée, capable de larguer jusqu’à 20 tonnes de produit retardant lors d’un passage. Des renforts étrangers, notamment allemands, ont également été envoyés dans le Sud-Ouest.

220 000 personnes évacuées depuis le début du feu

Depuis mercredi, environ 220 000 habitants et vacanciers ont été évacués autour du bassin d’Arcachon et dans plusieurs communes situées à l’ouest de Bordeaux. Au moins 240 habitations ont été détruites par les flammes. Aucun retour généralisé des populations évacuées n’est envisagé tant que l’incendie n’est pas fixé. Plus de 1 000 personnes restent notamment hébergées au parc des expositions de Bordeaux, parmi lesquelles des résidents d’établissements pour personnes âgées. Les colonies de vacances ont été suspendues dans le département. Les manifestations sportives et culturelles sont également interdites jusqu’au 8 août, tout comme les activités nautiques et la navigation sur le lac de Cazaux-Sanguinet.

93 sapeurs-pompiers blessés

Le bilan humain continue de s’alourdir parmi les soldats du feu. Depuis le début de l’incendie, 93 sapeurs-pompiers ont été blessés durant les opérations. Les équipes travaillent sur un terrain particulièrement difficile, marqué par des températures extrêmes, des fumées épaisses et des changements rapides de direction du vent. Les nombreuses reprises obligent les pompiers à contrôler constamment les secteurs déjà parcourus par les flammes.

L’autoroute A63 et les liaisons ferroviaires toujours perturbées

La circulation reste partiellement interrompue sur l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne. Le trafic ferroviaire demeure également suspendu au sud de Bordeaux, à l’exception de l’axe reliant la ville à Toulouse. Les trains à destination d’Arcachon, d’Hendaye et de Tarbes sont supprimés ou limités à Bordeaux. Ces restrictions doivent rester en vigueur au moins jusqu’au mercredi 29 juillet, selon l’évolution de l’incendie et des conditions de sécurité autour des infrastructures.

Une situation toujours extrêmement fragile

Après plusieurs jours de progression incontrôlée, la stabilisation du mégafeu offre un premier répit aux équipes engagées. Mais la bataille est loin d’être terminée. La hausse des températures attendue dès ce mardi constitue désormais la principale menace. Les prochaines heures seront décisives pour empêcher les reprises nocturnes de se transformer en nouveaux fronts de flammes et éviter que l’incendie, déjà responsable de destructions considérables, ne recommence à gagner du terrain.