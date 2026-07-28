Thaïlande : un monastère bouddhiste du VIIIe siècle inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco

Le monastère Wat Phra Mahathat Woramahawihan, fondé au VIIIe siècle dans la province de Nakhon Si Thammarat, a été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, devenant le neuvième site thaïlandais reconnu. Cette distinction vise à enrichir la préservation et à dynamiser le tourisme, crucial pour l'économie post-Covid du pays.

Le monastère Wat Phra Mahathat Woramahawihan, situé dans la province de Nakhon Si Thammarat, au sud de la Thaïlande, a été inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette décision fait de ce site le neuvième bien thaïlandais à rejoindre la prestigieuse liste et le premier situé dans le sud du pays. Les autorités thaïlandaises saluent une reconnaissance qui devrait renforcer les efforts de préservation de ce haut lieu du patrimoine religieux et historique.

Fondé au VIIIe siècle, le Wat Phra Mahathat Woramahawihan s’est imposé au fil des siècles comme l’un des principaux centres du bouddhisme dans la péninsule thaïlandaise. Le complexe abrite de nombreux stupas, un imposant Bouddha couché ainsi que plusieurs statues et sanctuaires richement décorés. Son architecture témoigne de l’influence de différentes traditions religieuses, notamment le brahmanisme, l’hindouisme, le bouddhisme mahayana et le bouddhisme theravada, ainsi que d’apports venus d’Inde, du Sri Lanka et de Birmanie.

Une reconnaissance qui pourrait soutenir le tourisme

Le gouvernement thaïlandais estime que cette inscription favorisera une meilleure conservation du site grâce à une coopération renforcée entre les autorités nationales et locales. L’Unesco souligne également la valeur historique exceptionnelle du monastère, qui illustre les échanges culturels et religieux ayant façonné l’Asie du Sud-Est pendant plusieurs siècles.

Cette distinction pourrait également constituer un atout pour le tourisme thaïlandais, un secteur stratégique qui peine encore à retrouver son niveau d’activité d’avant la pandémie de Covid-19. Selon les dernières données officielles, le nombre de visiteurs étrangers a reculé de plus de 3 % au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente. Les autorités espèrent que cette nouvelle inscription au patrimoine mondial contribuera à renforcer l’attractivité culturelle du pays auprès des touristes internationaux.