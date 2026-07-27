Le romancier japonnais Keigo Higashino est mort à 68 ans

Keigo Higashino, écrivain japonais célèbre pour ses romans policiers, est décédé à 68 ans des suites d'un cancer colorectal. Avec plus de cent romans à son actif, sa contribution à la littérature mondiale est immense, suscitant de nombreux hommages suite à sa disparition. Ses œuvres continuent d'influencer le genre et de toucher des millions de lecteurs.

L’écrivain japonais Keigo Higashino, l’un des maîtres contemporains du roman policier, est décédé à l’âge de 68 ans des suites d’un cancer colorectal, a annoncé son éditeur Kodansha. Figure incontournable de la littérature japonaise, il laisse derrière lui une œuvre prolifique de plus d’une centaine de romans, traduits dans 41 pays et écoulés à plus de 100 millions d’exemplaires au Japon. Ses obsèques se sont déroulées dans la plus stricte intimité familiale.

Né le 4 février 1958 dans la préfecture d’Osaka, Keigo Higashino était diplômé en génie électrique avant de se consacrer à l’écriture. Il s’était fait connaître dès 1985 en remportant le prestigieux prix Edogawa Ranpo avec son premier roman Hokago (« Après l’école »). Au fil des décennies, il s’est imposé comme une référence du polar japonais grâce à des intrigues mêlant suspense, psychologie et réflexion sur la société.

Une œuvre reconnue dans le monde entier

Parmi ses ouvrages les plus célèbres figurent Le Dévouement du suspect X, La Maison où je suis mort autrefois ou encore Un café maison. Plus d’une vingtaine de ses romans ont été adaptés au cinéma ou à la télévision, contribuant à sa renommée internationale. En France, il avait reçu en 2010 le Prix du roman international du Festival Polar de Cognac pour La Maison où je suis mort autrefois.

L’annonce de sa disparition a suscité une vive émotion au Japon et en Asie, où il comptait une immense communauté de lecteurs, notamment en Chine. De nombreux hommages ont salué l’héritage laissé par l’auteur, dont les romans continueront d’être lus à travers le monde et de marquer durablement le genre du roman policier.