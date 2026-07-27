Îles Salomon : un glissement de terrain dans une mine d’or fait craindre de nombreuses victimes

Un glissement de terrain a frappé la mine d'or de Gold Ridge aux Îles Salomon, entraînant des recherches intensives pour retrouver d'éventuels survivants. Bien que des médias locaux rapportent la découverte de dix corps, la police n'a pas encore confirmé ce bilan. Ce drame survient alors que des réformes du secteur minier sont en cours.

Un important glissement de terrain s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi sur le site de la mine d’or de Gold Ridge, aux Îles Salomon, déclenchant une vaste opération de recherche et de secours. Les autorités ont confirmé l’accident, survenu dans une fosse à ciel ouvert située à une vingtaine de kilomètres au sud-est de la capitale Honiara, sans communiquer pour l’heure de bilan officiel.

Selon plusieurs médias locaux, au moins dix corps auraient déjà été retrouvés sous les éboulis, une information qui n’a toutefois pas encore été confirmée par la police. Les recherches se poursuivent avec l’appui d’engins de chantier, tandis que des habitants, des secours et les forces de l’ordre tentent de retrouver d’éventuels survivants ensevelis sous les roches et la terre.

Une mine stratégique pour l’économie du pays

La société Gold Ridge Mining a indiqué qu’un mouvement de terrain localisé s’était produit peu après minuit et affirme ne pas être en mesure de confirmer, à ce stade, l’existence de victimes. L’entreprise précise collaborer avec les autorités pour évaluer les conséquences de l’accident.

Majoritairement détenue par le groupe chinois Wanguo International Mining, la mine de Gold Ridge constitue l’un des principaux moteurs de l’économie des Îles Salomon. Selon l’entreprise, elle représentait près d’un quart du produit intérieur brut du pays en 2025. Ce drame intervient alors que le nouveau Premier ministre, Matthew Wale, a récemment annoncé une réforme du secteur minier afin d’accroître les retombées économiques pour la population locale.