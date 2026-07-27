Incendies dans le Sud-Ouest : les transports fortement perturbés, seuls les TGV vers Toulouse circulent au sud de Bordeaux

Les incendies en Gironde et dans les Landes perturbent gravement les transports dans le Sud-Ouest. La circulation ferroviaire est majoritairement interrompue, sauf pour les TGV vers Toulouse. Sur la route, l'A63 est fermée, et des déviations sont en place, tandis que les autorités appellent à éviter la région pour faciliter les opérations de secours.

Les incendies qui touchent la Gironde et les Landes continuent de désorganiser les transports dans le Sud-Ouest. La circulation ferroviaire demeure interrompue sur la plupart des lignes au sud de Bordeaux, où aucun TGV ne circule vers le Pays basque, Arcachon ou les Landes. Seules les liaisons à destination de Toulouse restent assurées, les autorités ayant maintenu cet axe ouvert malgré la crise. La SNCF recommande toujours de reporter les déplacements non indispensables vers les zones touchées et propose l’échange ou le remboursement sans frais des billets concernés.

Sur le réseau routier, la situation reste tout aussi compliquée. L’autoroute A63 demeure fermée sur une large portion entre Bordeaux et le sud de la Gironde en raison de la progression des incendies. Des itinéraires de déviation ont été mis en place via les autoroutes A62, A65 et A64, tandis que les autorités demandent aux automobilistes d’éviter le secteur afin de laisser les axes disponibles pour les secours.

Des restrictions maintenues pour faciliter les opérations de secours

Ces mesures de circulation visent à sécuriser les voyageurs et à faciliter l’intervention des milliers de pompiers mobilisés contre les feux. Les fumées, la proximité des flammes avec les infrastructures ferroviaires et les nombreuses évacuations rendent toute reprise normale du trafic impossible à ce stade. Les conditions de circulation restent susceptibles d’évoluer rapidement en fonction de l’évolution des incendies.

Les autorités invitent les voyageurs à consulter régulièrement les informations de trafic avant tout déplacement. Les habitants comme les vacanciers sont appelés à différer leurs trajets vers la Gironde et les Landes tant que les restrictions demeurent en vigueur, afin de ne pas compliquer le travail des services de secours mobilisés sur le terrain.