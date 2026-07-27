Emmanuel Macron attendu ce lundi en Gironde pour soutenir les forces mobilisées face aux incendies

Emmanuel Macron se rend ce lundi en Gironde pour soutenir les équipes mobilisées contre un incendie ayant ravagé 42 000 hectares. Bien que le feu soit stabilisé, il reste actif et des températures élevées sont attendues, augmentant le risque de nouveaux départs de feu. Le président remercie également les élus locaux pour leur engagement.

Le président de la République se rend ce lundi après-midi en Gironde, où l’incendie ayant ravagé près de 42 000 hectares est désormais stabilisé, mais toujours pas fixé. Emmanuel Macron ira à la rencontre des sapeurs-pompiers, des forces de sécurité et des élus engagés dans la lutte contre les flammes.

Emmanuel Macron est attendu ce lundi après-midi en Gironde, au cœur du dispositif mobilisé contre les incendies qui frappent le Sud-Ouest depuis plusieurs jours. Selon l’Élysée, le chef de l’État se rendra sur place afin d’apporter le soutien de la Nation aux femmes et aux hommes engagés sur le terrain et de remercier les élus locaux pour leur mobilisation.

Cette visite intervient alors que le plus important foyer, en Gironde, a déjà détruit environ 42 000 hectares de végétation. À l’issue du Conseil des ministres, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a indiqué que le feu était désormais « stabilisé », tout en précisant qu’il n’était « pas fixé », ce qui signifie qu’il reste actif malgré l’absence de progression significative au cours de la nuit.

Le ministre a également rappelé que plus de 116 000 hectares avaient brûlé en France depuis le début de l’année, qualifiant la saison 2026 d’« inédite » et d’« exceptionnelle ». Il a défendu les moyens engagés, soulignant que le dispositif aérien français ne se limitait pas aux seuls Canadair, mais reposait également sur une flotte diversifiée d’appareils capables de larguer de l’eau ou du produit retardant.

Parallèlement, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbut, a alerté sur les conséquences environnementales des incendies, estimant que les pertes pour la faune sauvage seront « catastrophiques » d’ici la fin de l’été.

Les autorités restent particulièrement vigilantes alors qu’une nouvelle vague de chaleur est attendue dès mardi sur une grande partie du territoire, avec des températures pouvant atteindre 40 °C dans le Sud-Ouest. Ces conditions météorologiques pourraient compliquer la lutte contre les incendies et favoriser de nouveaux départs de feu.