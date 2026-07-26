Wikipedia dégrade l’image des personnalités qui basculent à droite, selon une étude

Une étude révèle que Wikipedia modifie le traitement des personnalités politiques en fonction de leur orientation, en particulier celles qui se tournent vers la droite. L'analyse de 271 400 versions de pages biographiques montre une dégradation progressive de leur image sur la plateforme, remettant en question la prétendue neutralité de celle-ci.

L’encyclopédie en ligne Wikipedia traite différemment les personnalités selon leur évolution politique. Guillermo Parra, économiste et chercheur à la Vancouver School of Economics de l’Université de la Colombie-Britannique, a passé au crible 271 400 versions archivées de pages biographiques. Son analyse révèle que les figures publiques qui basculent à droite voient leur image se dégrader progressivement sur la plateforme collaborative.

Un biais documenté sur 271 400 pages

La recherche de Parra documente un phénomène jusqu’ici peu étudié : la manière dont les contributeurs de Wikipedia modifient le ton et le contenu des articles biographiques en fonction des prises de position politiques. L’ampleur du corpus étudié permet d’identifier des tendances éditoriales récurrentes. Les pages concernées subissent des modifications qui altèrent la présentation des parcours et des accomplissements des personnalités concernées.

Cette étude intervient dans un contexte où Wikipedia reste la principale source d’information biographique consultée par le grand public. La plateforme revendique sa neutralité éditoriale, mais les travaux de l’économiste canadien soulèvent des questions sur l’objectivité réelle du processus de rédaction collaborative. Les mécanismes de modération actuels ne semblent pas prévenir ces glissements dans le traitement des contenus.