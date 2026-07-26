POLITIQUE

Wikipedia dégrade l’image des personnalités qui basculent à droite, selon une étude

Par

1 minute de lecture

Wikipedia dégrade l'image des personnalités qui basculent à droite, selon une étude
Wikipedia dégrade l'image des personnalités qui basculent à droite, selon une étude

L’encyclopédie en ligne Wikipedia traite différemment les personnalités selon leur évolution politique. Guillermo Parra, économiste et chercheur à la Vancouver School of Economics de l’Université de la Colombie-Britannique, a passé au crible 271 400 versions archivées de pages biographiques. Son analyse révèle que les figures publiques qui basculent à droite voient leur image se dégrader progressivement sur la plateforme collaborative.

Un biais documenté sur 271 400 pages

La recherche de Parra documente un phénomène jusqu’ici peu étudié : la manière dont les contributeurs de Wikipedia modifient le ton et le contenu des articles biographiques en fonction des prises de position politiques. L’ampleur du corpus étudié permet d’identifier des tendances éditoriales récurrentes. Les pages concernées subissent des modifications qui altèrent la présentation des parcours et des accomplissements des personnalités concernées.

Cette étude intervient dans un contexte où Wikipedia reste la principale source d’information biographique consultée par le grand public. La plateforme revendique sa neutralité éditoriale, mais les travaux de l’économiste canadien soulèvent des questions sur l’objectivité réelle du processus de rédaction collaborative. Les mécanismes de modération actuels ne semblent pas prévenir ces glissements dans le traitement des contenus.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une