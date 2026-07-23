POLITIQUE

Louis Jublin, ex-bras droit de Gabriel Attal, se confie sur son ancienne consommation de cocaïne

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Louis Jublin, ex-bras droit de Gabriel Attal, se confie sur son ancienne consommation de cocaïne
Louis Jublin, ex-bras droit de Gabriel Attal, se confie sur son ancienne consommation de cocaïne

Louis Jublin, ancien conseiller en communication de Gabriel Attal, a reconnu avoir consommé de la cocaïne par le passé dans un entretien accordé à Vanity Fair. Il affirme avoir souhaité prendre la parole avant la possible diffusion d’une vidéo le montrant en train de consommer cette drogue, expliquant vouloir couper court aux « rumeurs » et aux tentatives de déstabilisation.

Des révélations avant une vidéo compromettante

Proche de Gabriel Attal pendant sept ans, de ses premiers postes ministériels jusqu’à Matignon, Louis Jublin raconte avoir traversé une période de forte consommation à partir de 2022. « Je me dézinguais à m’en faire péter la couscoussière », confie-t-il, tout en assurant être aujourd’hui sevré : « Ça fait des années que je n’ai pas touché un rail. »

Aujourd’hui à la tête de sa propre agence de communication, Louis Jublin affirme n’avoir « rien à cacher » et assure avoir choisi de s’exprimer publiquement avant que cette vidéo ne soit rendue publique. Il estime également que la consommation de cocaïne est un phénomène largement répandu dans certains milieux du pouvoir et des affaires.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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