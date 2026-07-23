EasyJet voit ses bénéfices chuter de 70 % à cause de la guerre en Iran

EasyJet annonce une chute de 70 % de ses bénéfices pour le deuxième trimestre, accusant une flambée des coûts d'énergie due à la guerre en Iran et des réservations tardives des passagers. Le bénéfice avant impôts atteint 85 millions de livres sterling, contre 286 millions l'an dernier, alors que des fonds d'investissement envisagent un rachat.

La compagnie aérienne à bas coûts a enregistré un bénéfice avant impôts de 85 millions de livres sterling entre avril et juin, contre 286 millions un an plus tôt. La flambée des prix de l’énergie liée au conflit en Iran et les réservations tardives des passagers ont pesé lourd sur ses comptes.

EasyJet traverse une passe difficile. La compagnie britannique a annoncé une chute de 70 % de ses profits sur le deuxième trimestre de l’année, une dégringolade qu’elle attribue principalement à l’explosion des coûts du carburant consécutive au déclenchement des hostilités au Moyen-Orient, fin février.

Sur la période avril-juin, le transporteur a dégagé un bénéfice avant impôts de 85 millions de livres sterling, loin des 286 millions enregistrés à la même période l’an dernier. Ses dépenses en carburant ont bondi de 105 millions de livres, directement alimentées par la hausse des prix de l’énergie depuis l’entrée en guerre de l’Iran.

Le comportement des voyageurs a également pesé sur les résultats. Face aux incertitudes géopolitiques, les passagers ont repoussé leurs réservations au dernier moment, réduisant la visibilité commerciale de la compagnie et comprimant ses marges.

Ces résultats décevants surviennent quelques semaines seulement après qu’easyJet a accepté une offre de rachat valorisée à 5,7 milliards de livres sterling. Deux fonds d’investissement américains sont en lice pour prendre le contrôle du groupe.