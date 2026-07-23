Lavrov et Rubio se rencontrent à Manille sur fond de guerre en Ukraine

À Manille, les ministres des Affaires étrangères russe et américain se rencontrent pour discuter des tensions autour de la guerre en Ukraine. Sergueï Lavrov critique les livraisons d’armes à Kiev, tandis que Marco Rubio souligne l’importance d'un dialogue constructif pour mettre fin au conflit.

Les chefs des diplomaties russe et américaine se sont retrouvés jeudi aux Philippines, en marge d’une réunion de l’Asean. Sergueï Lavrov a qualifié d’« inadmissible » la poursuite des livraisons d’armes à Kiev, tandis que Marco Rubio a réaffirmé la volonté de Washington de jouer un « rôle constructif » pour mettre fin au conflit.

La rencontre a duré une trentaine de minutes, à Manille, en marge des rendez-vous liés à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est. C’est la énième fois que les deux ministres se retrouvent face à face depuis le début des tentatives américaines de médiation, Washington s’efforçant de maintenir un ton mesuré vis-à-vis de Moscou.

Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov « a mis l’accent sur le fait qu’il était inadmissible de poursuivre les livraisons d’armes au régime de Kiev ». Le chef de la diplomatie russe a également dénoncé « une politique déstabilisatrice des pays européens qui continuent de vouloir infliger une défaite stratégique à la Russie ».

Le département d’État américain a, lui, retenu une formulation plus sobre : les deux hommes « ont discuté de la relation entre les États-Unis et la Russie et du besoin de mettre fin à la guerre entre la Russie et l’Ukraine ». La situation au Moyen-Orient figurait aussi à l’ordre du jour, Moscou ayant condamné les récentes frappes américaines contre l’Iran, son allié.

La veille, Rubio avait livré sa lecture du dossier devant la presse : « La guerre en Ukraine a, à bien des égards, entravé la capacité de la Russie et des États-Unis à trouver des terrains d’entente sur d’autres sujets. » Il avait ajouté que Washington souhaitait voir ce conflit prendre fin et restait « prêt et désireux de jouer un rôle constructif ».

Cette réunion bilatérale intervenait quelques heures seulement après un entretien entre Volodymyr Zelensky et des émissaires américains, que le président ukrainien a présenté comme une tentative de « redynamiser la diplomatie ». Sur le réseau social X, Zelensky avait écrit mercredi : « La paix est nécessaire, une paix dans la dignité, et l’Ukraine y est prête depuis longtemps. »

Les négociations pour mettre fin au conflit restent bloquées. Moscou maintient ses exigences territoriales, réclamant que Kiev lui cède des territoires. Donald Trump, qui entretient des relations directes avec Vladimir Poutine, a apporté son soutien à la campagne ukrainienne de frappes de longue portée contre les infrastructures énergétiques russes, estimant que cela pourrait « aider à mener à une fin » du conflit.

Plus de quatre ans après le début de l’offensive russe à grande échelle, les frappes s’intensifient des deux côtés du front, avec un nombre croissant de victimes civiles.