Cancer colorectal : un enjeu majeur de santé publique face à une progression inquiétante

Le cancer colorectal constitue un problème de santé publique majeur, touchant de plus en plus de jeunes adultes. Malgré des avancées dans le dépistage et les traitements, la participation au dépistage reste insuffisante. Une attention particulière est nécessaire pour prévenir cette maladie et améliorer les chances de survie.

Le cancer colorectal, souvent appelé cancer du côlon ou cancer du rectum, figure parmi les cancers les plus fréquents et les plus meurtriers dans le monde. Longtemps considéré comme une maladie touchant principalement les personnes âgées, il connaît désormais une progression préoccupante chez les adultes de moins de 50 ans dans plusieurs pays développés. Les spécialistes alertent sur la nécessité d’améliorer le dépistage, la prévention et la prise en charge afin de limiter le nombre de nouveaux cas et de décès.

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), près de 1,9 million de nouveaux cas de cancer colorectal sont diagnostiqués chaque année dans le monde. Il représente le troisième cancer le plus fréquent et la deuxième cause de décès par cancer, avec environ 900 000 décès annuels. En France, Santé publique France estime qu’environ 48 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, entraînant près de 17 000 décès. Les hommes sont légèrement plus touchés que les femmes, mais la maladie concerne les deux sexes.

Un dépistage qui permet de sauver des milliers de vies

Le cancer colorectal se développe généralement à partir de polypes présents dans le côlon ou le rectum. Leur transformation en tumeur cancéreuse peut prendre plusieurs années, ce qui laisse une importante fenêtre de prévention. C’est pourquoi les autorités sanitaires recommandent un dépistage régulier à partir de 50 ans chez les personnes présentant un risque moyen. En France, un test immunologique est proposé gratuitement tous les deux ans aux personnes âgées de 50 à 74 ans. En cas de résultat positif, une coloscopie est réalisée afin de rechercher et retirer d’éventuels polypes avant qu’ils ne deviennent cancéreux.

Malgré son efficacité démontrée, le dépistage reste insuffisamment utilisé. En France, le taux de participation oscille autour de 35 %, loin de l’objectif de 65 % fixé par les autorités sanitaires. Pourtant, lorsqu’il est détecté à un stade précoce, le cancer colorectal présente un taux de survie à cinq ans supérieur à 90 %. À l’inverse, lorsqu’il est diagnostiqué à un stade métastatique, ce taux chute fortement, soulignant l’importance d’un diagnostic précoce.

L’alimentation et le mode de vie jouent un rôle déterminant

Les chercheurs identifient plusieurs facteurs de risque modifiables. Une alimentation riche en viandes rouges et en charcuteries, une faible consommation de fibres, le surpoids, l’obésité, la consommation excessive d’alcool, le tabagisme et la sédentarité augmentent significativement le risque de développer un cancer colorectal. À l’inverse, une alimentation riche en fruits, légumes, céréales complètes et légumineuses, associée à une activité physique régulière, contribue à réduire ce risque.

Certaines personnes présentent également un risque accru en raison de facteurs héréditaires ou de maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Dans ces situations, un suivi médical renforcé et des coloscopies plus fréquentes sont recommandés afin de détecter d’éventuelles lésions avant leur évolution vers un cancer.

Des progrès thérapeutiques mais une vigilance renforcée

Les traitements du cancer colorectal ont considérablement évolué ces dernières années. La chirurgie demeure le traitement de référence lorsque la tumeur est localisée, souvent complétée par une chimiothérapie ou une radiothérapie selon le stade de la maladie. Les thérapies ciblées et l’immunothérapie offrent également de nouvelles perspectives pour certains patients présentant des profils génétiques spécifiques, améliorant les chances de survie et la qualité de vie.

Face à l’augmentation des cas observée chez les adultes plus jeunes, plusieurs équipes de recherche s’interrogent sur les causes de cette évolution, qui pourrait être liée aux changements alimentaires, au microbiote intestinal, à l’obésité ou encore à des facteurs environnementaux. Les experts insistent sur un message simple : consulter rapidement en cas de sang dans les selles, de douleurs abdominales persistantes, de modification durable du transit ou d’une perte de poids inexpliquée. Dans la lutte contre le cancer colorectal, le dépistage précoce et la prévention restent aujourd’hui les outils les plus efficaces pour réduire la mortalité.