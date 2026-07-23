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Près de 150 migrants morts ou disparus au large de la Mauritanie en une semaine

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Près de 150 migrants morts ou disparus au large de la Mauritanie en une semaine
Près de 150 migrants morts ou disparus au large de la Mauritanie en une semaine

Un nouveau drame s’est produit sur la route migratoire de l’Atlantique. Quelque 150 personnes sont mortes ou portées disparues en tentant de rejoindre les îles Canaries depuis les côtes mauritaniennes.

En l’espace d’une semaine, près de 150 migrants ont péri ou disparu au large de la Mauritanie, selon les informations disponibles au 22 juillet 2026. Ces hommes et femmes cherchaient à atteindre les îles Canaries, archipel espagnol qui constitue l’une des principales portes d’entrée vers l’Europe par la façade atlantique.

Face à ce nouveau bilan meurtrier, l’Organisation des Nations unies a appelé à renforcer les voies de migration légales et sécurisées. L’ONU réitère ainsi une demande formulée de longue date par les organisations humanitaires, qui dénoncent les conditions périlleuses auxquelles sont exposés les candidats à l’exil sur cette route maritime particulièrement dangereuse.

La route des Canaries connaît depuis plusieurs années une hausse continue des traversées, alimentée par les difficultés économiques et les crises sécuritaires qui frappent l’Afrique de l’Ouest. Les naufrages y sont fréquents, les embarcations de fortune souvent surchargées et les distances à parcourir considérables.

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