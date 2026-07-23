Le Liberia saisit pour 370 millions de dollars de cocaïne près de Monrovia

Les autorités libériennes ont annoncé la plus grande saisie de drogue de l’histoire du pays, après un raid sur un entrepôt clandestin situé à une vingtaine de kilomètres de la capitale. Plusieurs personnes, dont deux étrangers, ont été arrêtées.

Des dizaines de valises et de cartons scellés, entassés dans un camion : c’est ce qu’ont découvert les enquêteurs lors d’un raid mené à Duazon, localité située à environ 20 kilomètres à l’est de Monrovia. Les tests forensiques ont confirmé qu’il s’agissait de cocaïne de haute qualité, dont la valeur marchande est estimée à plus de 370 millions de dollars (220 millions de livres sterling).

Le chef de la police nationale, Gregory Coleman, a qualifié cette opération de « plus grande saisie de drogue » connue au Liberia ces dernières années. Elle est le fruit d’une surveillance de dix-huit mois ciblant des réseaux de trafic actifs dans le pays. « Entre 2018 et 2023, il y a eu une résurgence manifeste du trafic et du transit au Liberia. Nous les avons surveillés pendant un an et demi, et voilà le résultat », a-t-il déclaré.

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Parmi les personnes arrêtées figurent deux étrangers : l’un portait deux passeports, l’un espagnol, l’autre colombien ; l’autre était titulaire d’un passeport serbe. Plusieurs Libériens ont également été interpellés. Aucune inculpation formelle n’a encore été annoncée. L’origine des stupéfiants et leur destination finale restent inconnues à ce stade.

Le vice-président Jeremiah Koung a salué l’opération des forces de sécurité et prévenu que les personnes reconnues coupables « subiraient le plein poids de la loi, quelle que soit leur identité ».

Cette saisie intervient quelques semaines après une autre affaire, à l’aéroport international Roberts, où six colis déclarés comme contenant des condiments alimentaires et des textiles renfermaient en réalité près de 200 blocs compressés de cocaïne destinés à l’exportation. Cet épisode avait déclenché une controverse politique, des critiques reprochant aux autorités d’avoir agi trop lentement, laissant certains suspects quitter le territoire avant leur arrestation. Le président Joseph Boakai avait alors ordonné une enquête conjointe entre la police et l’Agence libérienne de lutte contre la drogue. Plusieurs suspects ont depuis été inculpés, et des mandats d’arrêt internationaux sont en cours pour ceux qui restent en fuite.

L’Afrique de l’Ouest est depuis longtemps identifiée par les agences internationales comme une plaque tournante du trafic de cocaïne entre l’Amérique du Sud et l’Europe. Selon l’Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée, au moins 30 % de la cocaïne à destination de l’Europe transite désormais par la région, et les saisies y ont progressé régulièrement depuis 2019, atteignant environ 30 tonnes en 2025. L’ONU a mis en garde contre la sophistication croissante des opérations menées par les cartels dans cette zone.

Le Liberia n’en est pas à sa première saisie d’envergure : en 2022, 520 kilogrammes de cocaïne avaient déjà été interceptés au port de Monrovia. Depuis son entrée en fonctions en 2024, le président Boakai a remanié à plusieurs reprises la direction de l’agence nationale antidrogue, sous la pression d’une opinion publique qui attend des résultats concrets.