Nord du Mali : l’armée et les mercenaires russes tombent dans une embuscade près d’Anéfis

Une semaine à peine après avoir repris le contrôle de la localité d’Anéfis, dans le nord du Mali, les forces armées maliennes et leurs alliés mercenaires russes ont été pris en embuscade samedi dans la même région.

Le retour de l’armée malienne à Anéfis n’aura pas suffi à sécuriser la zone. Moins de dix jours après avoir fermement réinstallé sa présence dans cette localité du nord du pays, la colonne militaire a essuyé une attaque samedi, tombant dans un guet-apens tendu dans le même secteur.

Les mercenaires russes qui accompagnent les troupes maliennes sur le terrain étaient également visés. Cette nouvelle embuscade illustre la fragilité de la situation sécuritaire dans le nord du Mali, où les groupes jihadistes conservent une capacité de nuisance persistante malgré les opérations militaires conduites ces dernières semaines.

La multiplication de ces attaques soulève des questions sur la capacité des forces maliennes et de leurs supplétifs à tenir durablement les territoires reconquis, dans une région où le contrôle du terrain reste disputé et les axes de circulation exposés.