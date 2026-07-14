Un sommet à Abidjan pour transformer les minerais critiques africains sur place

Des décideurs et industriels réunis à Abidjan plaident pour que l’Afrique cesse d’exporter ses minerais critiques à l’état brut et développe des chaînes de valeur locales.

Des décideurs et industriels réunis à Abidjan plaident pour que l’Afrique cesse d’exporter ses minerais critiques à l’état brut et développe des chaînes de valeur locales.

L’enjeu est connu, mais la pression monte. L’Afrique regorge de minerais critiques, cobalt, lithium, manganèse, indispensables aux industries mondiales de la transition énergétique, et pourtant elle en tire une part marginale de la valeur finale. C’est précisément ce déséquilibre qu’un sommet organisé à Abidjan a mis au centre des discussions.

Réunis dans la capitale économique ivoirienne, décideurs politiques et acteurs industriels ont débattu des moyens de développer des filières de transformation locale. L’objectif : capter une part plus importante des richesses générées par ces ressources, plutôt que de laisser la valeur ajoutée se créer ailleurs, en Asie ou en Europe.

La question de la transformation sur le continent africain n’est pas nouvelle, mais elle prend une acuité particulière dans un contexte de demande mondiale croissante pour ces matériaux. Plusieurs pays producteurs cherchent à imposer des conditions plus strictes à l’exportation de minerais bruts, une stratégie qui suppose des investissements lourds dans les infrastructures industrielles et énergétiques.