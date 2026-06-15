Ousmane Sonko affirme qu’il n’y aura pas de rupture avec Diomaye Faye

Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise écarte toute déchirure avec le chef de l’État, après une période de tensions politiques au Sénégal.

Ousmane Sonko a tenu à rassurer sur l’état de ses relations avec le président Bassirou Diomaye Faye. Dans un entretien accordé à France 24 et RFI depuis Dakar, le président de l’Assemblée nationale sénégalaise a fermement écarté l’hypothèse d’une rupture entre les deux hommes. « Il n’y aura pas de déchirure », a-t-il martelé, alors que le Sénégal sort d’une crise politique qui a alimenté les spéculations sur une possible fracture au sommet de l’État.

Une clarification après les turbulences

Cette mise au point intervient dans un contexte particulièrement sensible pour le pouvoir sénégalais. Les dernières semaines ont été marquées par des tensions qui ont fait craindre une détérioration des rapports entre le chef de l’État et son ancien allié devenu président du Parlement. L’entretien visait manifestement à couper court aux rumeurs qui circulaient sur une éventuelle brouille entre les deux figures majeures du paysage politique sénégalais.

Ousmane Sonko, qui s’est exprimé longuement sur le sujet, a également évoqué d’autres aspects de la situation politique actuelle du pays. Son message se veut clairement apaisant, destiné à restaurer la confiance dans la stabilité de l’exécutif et du législatif sénégalais. Cette déclaration publique témoigne de la volonté affichée de maintenir une cohésion institutionnelle malgré les turbulences récentes.