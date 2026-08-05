Égypte : des faux juges arrêtés après une vaste escroquerie aux logements

Plusieurs personnes ont été arrêtées en Égypte pour avoir usurpé l’identité de magistrats afin de soutirer de l’argent à des particuliers. Le ministère de l’Intérieur a confirmé la mise en cause d’un gang qui fabriquait de fausses scènes de tribunal.

L’affaire a débuté par une plainte : un homme affirmait avoir été escroqué par un individu se présentant comme juge. Les autorités ont ouvert une enquête, qui a rapidement conduit à l’arrestation du principal suspect au Caire.

Lors de la perquisition, la police a saisi une arme à feu, une écharpe judiciaire et des cartes d’identité portant un faux titre de magistrat. L’homme a reconnu s’être rendu dans un palais de justice, vêtu de l’écharpe officielle, pour y filmer des photos et des vidéos destinées à asseoir sa crédibilité auprès de ses victimes.

Le ministère de l’Intérieur précise que les deux suspects principaux, un homme sans emploi et un étudiant résidant respectivement au Caire et à Gizeh, ont avoué avoir constitué un gang criminel. Leur méthode : promettre à des citoyens l’attribution de logements sociaux auprès d’agences gouvernementales, moyennant le versement de sommes d’argent.

Le second suspect a reconnu avoir participé à la mise en scène de faux procès et à la diffusion des images sur les réseaux sociaux, où il se présentait lui aussi comme magistrat. Plusieurs employés de tribunal ont également été interpellés et interrogés. Ils ont déclaré que le suspect principal leur avait affirmé travailler pour l’une des autorités judiciaires égyptiennes.

Le journal d’État Al-Ahram indique que l’ensemble des suspects identifiés ont été déférés devant un tribunal correctionnel pour un jugement en procédure accélérée.