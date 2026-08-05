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Washington révoque le visa de l’ambassadrice du Brésil aux États-Unis

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Washington révoque le visa de l’ambassadrice du Brésil aux États-Unis
Washington révoque le visa de l’ambassadrice du Brésil aux États-Unis

L’administration Trump a annulé le visa de l’ambassadrice brésilienne Maria Luiza Ribeiro Viotti, en représailles au refus de Brasilia d’accorder des visas à deux diplomates américains.

Le département d’État américain a révoqué le visa de l’ambassadrice du Brésil aux États-Unis, Maria Luiza Ribeiro Viotti, selon des sources officielles citées par plusieurs médias mardi. Cette décision constitue une mesure de rétorsion directe après que le gouvernement brésilien a refusé d’accorder des visas à deux diplomates américains qui souhaitaient se rendre au Brésil avant les prochaines élections dans le pays.

Washington reproche par ailleurs à Brasilia de freiner la nomination de l’ambassadeur choisi par Donald Trump pour représenter les États-Unis au Brésil. Cette double friction diplomatique marque une dégradation notable des relations entre les deux pays.

L’affaire reste en cours d’évolution.

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