Près de 3 ans après le massacre du 7 octobre, un survivant se suicide sur la tombe de sa compagne

Bar Asraf, un Israélien de 30 ans ayant survécu à l’attaque du festival Nova le 7 octobre 2023, est décédé après s’être suicidé sur la tombe de sa compagne, Liron Barda. La jeune femme avait été tuée lors du massacre perpétré par le Hamas, qui avait coûté la vie à des centaines de festivaliers dans le sud d’Israël. Selon les informations communiquées par ses proches, Bar Asraf n’était jamais parvenu à se remettre de la disparition de celle qu’il présentait comme son « âme sœur ». Son geste est survenu quelques semaines avant le troisième anniversaire des attaques.

Le traumatisme du 7 octobre ne l’avait jamais quitté

Le 7 octobre 2023, Bar Asraf et Liron Barda participaient au festival de musique Nova, organisé près de la bande de Gaza, lorsque les commandos du Hamas ont lancé leur offensive contre Israël. L’attaque avait fait des centaines de victimes parmi les participants. Bar Asraf avait réussi à survivre, tandis que Liron Barda avait été tuée. Depuis ce drame, ses proches expliquent qu’il vivait avec un profond traumatisme psychologique, marqué par le deuil, les souvenirs de l’attaque et les séquelles laissées par cette journée.

Un geste sur la tombe de sa compagne

Ce samedi, Bar Asraf s’est rendu au cimetière où repose Liron Barda. C’est à cet endroit qu’il a mis fin à ses jours. La nouvelle a provoqué une vive émotion en Israël, où de nombreuses personnes ont rendu hommage au jeune homme sur les réseaux sociaux. Plusieurs messages évoquent un homme profondément marqué par les événements du 7 octobre et incapable de surmonter la perte de sa compagne.

Le lourd héritage psychologique des survivants

Depuis les attaques du 7 octobre 2023, de nombreux survivants et familles de victimes souffrent de troubles psychologiques, notamment de stress post-traumatique, d’anxiété et de dépression. Les autorités israéliennes ainsi que plusieurs associations ont mis en place des dispositifs d’accompagnement, mais les conséquences du massacre continuent de toucher durablement les rescapés. Le décès de Bar Asraf rappelle l’ampleur des blessures invisibles laissées par cette attaque, près de trois ans après les faits. Son histoire vient s’ajouter aux nombreux témoignages de survivants confrontés à un traumatisme durable après l’une des journées les plus meurtrières de l’histoire récente d’Israël.