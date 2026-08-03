Cahiers de vacances : faut-il encore faire travailler les enfants avant la rentrée ?

À moins d’un mois de la reprise des cours, les cahiers de vacances ressortent des valises et des placards. La rentrée des élèves de métropole est fixée au mardi 1er septembre 2026, après la prérentrée des enseignants prévue la veille. Pour de nombreuses familles, le mois d’août marque donc le retour progressif des révisions après plusieurs semaines de coupure. Le calendrier a été fixé par un arrêté publié au Journal officiel.

Français, mathématiques, langues ou culture générale : l’offre s’étend désormais de la maternelle au lycée. Ces ouvrages permettent de revoir les principales notions étudiées pendant l’année et de repérer certaines difficultés avant la reprise. Ils peuvent aussi aider l’enfant à retrouver progressivement l’habitude de lire une consigne, de se concentrer et d’écrire.

Des séances courtes plutôt qu’un programme intensif

À quelques semaines de la rentrée, il serait toutefois contre-productif de vouloir terminer un cahier entier dans l’urgence. Des exercices courts et réguliers sont généralement préférables à de longues séances vécues comme une punition. Quinze à vingt minutes, plusieurs fois par semaine, peuvent suffire pour réactiver les connaissances sans transformer la fin des vacances en prolongement de l’école.

Le niveau du cahier doit également correspondre aux besoins réels de l’enfant. Un élève ayant rencontré des difficultés peut reprendre les acquis essentiels de sa classe précédente, tandis qu’un autre pourra privilégier des jeux de logique, de la lecture ou des activités plus créatives. L’objectif n’est pas de prendre de l’avance sur le programme, mais de consolider les bases et de redonner confiance.

Apprendre ne se limite pas aux exercices écrits

Les apprentissages peuvent aussi passer par les activités du quotidien. Lire une bande dessinée, suivre une recette, calculer un prix, tenir un carnet de voyage ou observer la nature mobilise des compétences scolaires sans imposer le cadre formel d’un cahier. Pour les plus jeunes, les jeux de société permettent notamment de travailler le calcul, le vocabulaire, la mémoire et le respect des règles.

Le cahier de vacances reste donc un outil utile, mais il ne doit devenir ni une source de conflit ni une obligation excessive. Le repos, les activités physiques et les moments passés en famille participent également à l’équilibre de l’enfant. À l’approche de la rentrée, le meilleur compromis consiste à reprendre doucement un rythme régulier, tout en conservant le caractère reposant des dernières semaines de vacances.