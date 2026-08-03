Bretagne : l’histoire mouvementée d’une terre qui n’a jamais perdu son identité

La Bretagne possède une histoire bien plus ancienne que son nom actuel. Durant l’Antiquité, la péninsule appartient à l’Armorique, un vaste territoire occupé par plusieurs peuples celtes, parmi lesquels les Vénètes, les Osismes, les Coriosolites, les Riedones et les Namnètes. Après la conquête de la Gaule par Jules César au Ier siècle avant notre ère, la région est intégrée à l’Empire romain. Des villes comme Condate, l’actuelle Rennes, et Vorgium, aujourd’hui Carhaix, deviennent des centres administratifs et commerciaux importants.

À partir du Ve siècle, des populations venues de l’île de Bretagne, correspondant principalement à l’actuelle Grande-Bretagne, traversent la Manche pour s’installer en Armorique. Ces migrations, favorisées par l’effondrement de l’Empire romain et la progression des peuples anglo-saxons, contribuent à la diffusion de la langue bretonne et du christianisme celtique. La péninsule prend progressivement le nom de Bretagne, tandis que de nombreux saints, tels que Pol Aurélien, Brieuc, Malo ou Samson, participent à l’organisation religieuse du territoire.

Du royaume breton à la naissance du duché

Au IXe siècle, Nominoë parvient à renforcer l’autonomie bretonne face au royaume franc. Son fils Erispoë obtient en 851 la reconnaissance d’un royaume de Bretagne après sa victoire contre Charles le Chauve lors de la bataille de Jengland. Cette période d’indépendance reste toutefois fragile. Les invasions vikings déstabilisent profondément le territoire au siècle suivant et provoquent l’exil d’une partie de ses dirigeants.

À son retour en 936, Alain Barbetorte chasse progressivement les Vikings et rétablit un pouvoir breton. La Bretagne devient ensuite un duché, régulièrement partagé entre l’influence des rois de France et celle des souverains anglais. Malgré les rivalités entre grandes familles, le duché conserve ses propres institutions, ses impôts et ses traditions politiques. Aux XIVe et XVe siècles, il connaît une période de consolidation, notamment sous la dynastie des Montfort.

Anne de Bretagne et le rattachement à la France

La fin de l’indépendance politique bretonne est étroitement liée à Anne de Bretagne. Devenue duchesse en 1488, elle tente de préserver l’autonomie de son territoire face aux ambitions françaises. Elle épouse successivement deux rois de France, Charles VIII en 1491 puis Louis XII en 1499. Sa fille Claude épouse ensuite François Ier. En 1532, l’édit d’Union rattache officiellement le duché au royaume de France, tout en maintenant plusieurs privilèges, dont les États de Bretagne et certaines libertés fiscales.

La Révolution française supprime ces institutions particulières et divise l’ancienne province en cinq départements : le Finistère, les Côtes-du-Nord, devenues Côtes-d’Armor, le Morbihan, l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Inférieure, aujourd’hui Loire-Atlantique. Lors de la création des régions administratives au XXe siècle, cette dernière est rattachée aux Pays de la Loire, faisant de Nantes un sujet central du débat sur la réunification bretonne. Malgré le recul historique de sa langue, la Bretagne conserve une identité culturelle forte, portée par sa musique, ses traditions maritimes, ses fêtes et un attachement durable à son histoire.