C’était un 29 juillet : le roi Humbert Ier assassiné à Monza

Le 29 juillet 1900, le roi Humbert Ier d’Italie est assassiné à Monza par l’anarchiste Gaetano Bresci, en représailles aux répressions violentes de 1898. Cet acte choquant s'inscrit dans une vague plus large d'attentats anarchistes en Europe. Humbert Ier est remplacé par Victor-Emmanuel III, tandis que Bresci meurt en prison moins d'un an plus tard.

Le 29 juillet 1900, le roi Humbert Ier d’Italie est assassiné à Monza, près de Milan, par l’anarchiste Gaetano Bresci. Alors qu’il quitte la cérémonie de clôture d’un concours de gymnastique, le souverain est atteint de plusieurs balles tirées à bout portant. Il succombe presque immédiatement. Ce régicide s’inscrit dans la vague d’attentats anarchistes qui frappe l’Europe à la fin du XIXe siècle et marque profondément l’histoire du jeune royaume d’Italie.

Un roi déjà visé à plusieurs reprises

Monté sur le trône en 1878 à la mort de son père, Victor-Emmanuel II, Humbert Ier règne sur une Italie encore fragile, confrontée à de fortes tensions sociales et politiques. Dès le début de son règne, il échappe à plusieurs tentatives d’assassinat, notamment en 1878 à Naples et en 1897 à Rome, toutes deux menées par des anarchistes.

Sa popularité s’effondre toutefois après les émeutes de Milan en mai 1898. Face à une révolte provoquée par la hausse du prix du pain, le général Fiorenzo Bava Beccaris ordonne à l’armée de tirer sur les manifestants. La répression fait au moins une centaine de morts selon les chiffres officiels, et probablement plusieurs centaines selon d’autres estimations. En décorant le général pour avoir rétabli l’ordre, le roi suscite une vive indignation dans les milieux ouvriers et anarchistes.

La vengeance de Gaetano Bresci

Installé depuis plusieurs années aux États-Unis, où il milite dans les cercles anarchistes italiens, Gaetano Bresci décide de revenir en Italie pour venger les victimes de la répression de 1898. Le soir du 29 juillet 1900, il attend le roi à la sortie d’une manifestation sportive à Monza.

Vers 22h30, alors que la foule applaudit le souverain montant dans sa calèche, Bresci s’approche et tire plusieurs coups de revolver à très courte distance. Humbert Ier est mortellement touché et s’effondre. L’assassin est immédiatement maîtrisé et arrêté. Il déclarera avoir voulu « venger les morts de Milan » et dénoncer le soutien apporté par le roi au général Bava Beccaris.

Un régicide au retentissement européen

L’assassinat d’Humbert Ier choque l’Europe entière. Il intervient dans une période où plusieurs chefs d’État sont la cible d’attentats anarchistes, comme le président français Sadi Carnot en 1894 ou l’impératrice Élisabeth d’Autriche en 1898.

Le fils du souverain assassiné monte sur le trône sous le nom de Victor-Emmanuel III, dont le long règne sera marqué, quelques décennies plus tard, par l’arrivée au pouvoir de Benito Mussolini. Quant à Gaetano Bresci, il est condamné à la réclusion à perpétuité. Il meurt moins d’un an plus tard dans sa cellule, dans des circonstances qui demeurent encore aujourd’hui sujettes à polémique.