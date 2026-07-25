SOCIÉTÉ Histoire

C’était un 25 juillet : Premier mariage d’Aliénor d’Aquitaine

Alice Leroy

Par Alice Leroy

2 minutes de lecture

C’était un 25 juillet : Premier mariage d’Aliénor d’Aquitaine
C’était un 25 juillet : Premier mariage d’Aliénor d’Aquitaine

Le 25 juillet 1137, Aliénor d’Aquitaine, héritière du plus vaste duché du royaume de France, épouse à Bordeaux le prince Louis, futur Louis VII. À seulement treize ans, la jeune duchesse apporte en mariage l’immense duché d’Aquitaine, qui s’étend des rives de la Loire jusqu’aux Pyrénées. Cette union renforce considérablement l’influence de la monarchie capétienne, même si ces territoires ne sont pas intégrés au domaine royal : Aliénor en demeure la souveraine légitime.

Une alliance décisive pour les Capétiens

Quelques mois plus tôt, le destin de la couronne de France a basculé. Après la mort accidentelle de son frère aîné Philippe, héritier du trône, Louis devient le successeur de son père, le roi Louis VI le Gros. De son côté, Aliénor hérite du duché d’Aquitaine à la mort de son père, Guillaume X, en avril 1137. Craignant les convoitises que suscite cette immense principauté, le souverain capétien saisit l’occasion de marier son fils à la jeune duchesse.

Le mariage est célébré dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux en présence des grands seigneurs d’Aquitaine. Quelques jours plus tard, le 1er août, Louis VI meurt. Louis devient roi sous le nom de Louis VII, tandis qu’Aliénor est couronnée reine de France. Malgré cette union, l’Aquitaine conserve son autonomie juridique : il s’agit d’une union dynastique et non d’un rattachement au royaume.

Un mariage qui change le destin de l’Europe

Le couple royal participe ensemble à la deuxième croisade, mais les tensions s’accumulent au fil des années. L’absence d’héritier masculin, des divergences politiques et des relations de plus en plus difficiles conduisent à l’annulation de leur mariage en mars 1152, officiellement pour cause de parenté trop proche selon le droit canon.

Deux mois plus tard, Aliénor épouse Henri Plantagenêt, duc de Normandie et comte d’Anjou, futur roi d’Angleterre sous le nom d’Henri II. Cette nouvelle union fait passer l’Aquitaine sous l’autorité des Plantagenêts et donne naissance à un vaste ensemble territorial rival du royaume de France. Ce bouleversement géopolitique nourrira pendant des siècles les affrontements entre les couronnes française et anglaise, jusqu’à la guerre de Cent Ans. Figure majeure du Moyen Âge, Aliénor d’Aquitaine restera également célèbre pour son mécénat, son influence politique et son rôle dans l’essor de la littérature courtoise.

Partager cet article

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Communauté

Commentaires

Écrire un commentaire

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

À lire aussi

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une