C’était un 25 juillet : Premier mariage d’Aliénor d’Aquitaine

Le 25 juillet 1137, Aliénor d’Aquitaine épouse le prince Louis, futur Louis VII, renforçant ainsi l'influence capétienne grâce à l'immense duché qu'elle apporte. Leur mariage, qui s'achève en 1152, déclenche des bouleversements géopolitiques majeurs, marquant le début de rivalités entre la France et l'Angleterre.

Le 25 juillet 1137, Aliénor d’Aquitaine, héritière du plus vaste duché du royaume de France, épouse à Bordeaux le prince Louis, futur Louis VII. À seulement treize ans, la jeune duchesse apporte en mariage l’immense duché d’Aquitaine, qui s’étend des rives de la Loire jusqu’aux Pyrénées. Cette union renforce considérablement l’influence de la monarchie capétienne, même si ces territoires ne sont pas intégrés au domaine royal : Aliénor en demeure la souveraine légitime.

Une alliance décisive pour les Capétiens

Quelques mois plus tôt, le destin de la couronne de France a basculé. Après la mort accidentelle de son frère aîné Philippe, héritier du trône, Louis devient le successeur de son père, le roi Louis VI le Gros. De son côté, Aliénor hérite du duché d’Aquitaine à la mort de son père, Guillaume X, en avril 1137. Craignant les convoitises que suscite cette immense principauté, le souverain capétien saisit l’occasion de marier son fils à la jeune duchesse.

Le mariage est célébré dans la cathédrale Saint-André de Bordeaux en présence des grands seigneurs d’Aquitaine. Quelques jours plus tard, le 1er août, Louis VI meurt. Louis devient roi sous le nom de Louis VII, tandis qu’Aliénor est couronnée reine de France. Malgré cette union, l’Aquitaine conserve son autonomie juridique : il s’agit d’une union dynastique et non d’un rattachement au royaume.

Un mariage qui change le destin de l’Europe

Le couple royal participe ensemble à la deuxième croisade, mais les tensions s’accumulent au fil des années. L’absence d’héritier masculin, des divergences politiques et des relations de plus en plus difficiles conduisent à l’annulation de leur mariage en mars 1152, officiellement pour cause de parenté trop proche selon le droit canon.

Deux mois plus tard, Aliénor épouse Henri Plantagenêt, duc de Normandie et comte d’Anjou, futur roi d’Angleterre sous le nom d’Henri II. Cette nouvelle union fait passer l’Aquitaine sous l’autorité des Plantagenêts et donne naissance à un vaste ensemble territorial rival du royaume de France. Ce bouleversement géopolitique nourrira pendant des siècles les affrontements entre les couronnes française et anglaise, jusqu’à la guerre de Cent Ans. Figure majeure du Moyen Âge, Aliénor d’Aquitaine restera également célèbre pour son mécénat, son influence politique et son rôle dans l’essor de la littérature courtoise.