CUPRA, la marque espagnole qui bouscule les codes de l’automobile

CUPRA connaît une ascension fulgurante en Europe, se positionnant entre généralistes et premium avec un design audacieux et une gamme électrisée. Le lancement réussi de la CUPRA Raval, première citadine électrique, renforce sa stratégie de croissance et sa présence sur le marché français, consolidant son statut d'acteur incontournable de l'automobile moderne.

En seulement quelques années, CUPRA s’est imposée comme l’une des marques à la croissance la plus rapide en Europe. Lancée en 2018 par SEAT, filiale du groupe Volkswagen, la marque espagnole s’est affranchie de son image de simple label sportif pour devenir un constructeur à part entière, misant sur un design affirmé, des technologies de pointe et une électrification rapide de sa gamme. Positionnée entre les marques généralistes et le segment premium, CUPRA séduit une clientèle plus jeune, attirée par son identité audacieuse et son approche résolument tournée vers l’innovation.

Cette stratégie porte ses fruits. Au premier semestre 2026, CUPRA a livré 170 100 véhicules, un record historique pour la marque. Au sein de SEAT & CUPRA, le chiffre d’affaires a progressé à 7,7 milliards d’euros, tandis que le résultat d’exploitation a atteint 122 millions d’euros, soit une amélioration de 84 millions d’euros par rapport à la même période de 2025. Cette dynamique confirme le rôle moteur de CUPRA dans le redressement financier du constructeur espagnol.

L’électrique comme moteur de croissance

L’année 2026 marque un tournant avec l’arrivée de la CUPRA Raval, première citadine électrique de la marque produite en Espagne. Ce modèle constitue un enjeu stratégique majeur puisqu’il doit démocratiser l’accès à la mobilité électrique tout en conservant l’ADN sportif propre à CUPRA. Son lancement a dépassé les attentes de la marque et a entraîné une hausse de 85 % des commandes de véhicules électriques au deuxième trimestre, faisant de la Raval le lancement commercial le plus réussi de l’histoire de CUPRA.

En France, la Raval représente également un levier essentiel de développement. Les dirigeants de CUPRA estiment qu’elle permettra à la marque de changer de dimension sur le marché français et de renforcer durablement sa présence dans le segment des citadines électriques, particulièrement stratégique pour les années à venir.

Une identité forte dans un marché très concurrentiel

Au-delà de ses performances commerciales, CUPRA mise sur une identité de marque différenciante. Le constructeur développe une gamme composée notamment des Formentor, Leon, Born, Tavascan, Terramar et désormais Raval, avec un style distinctif mêlant sportivité, technologies embarquées et design contemporain. Cette approche lui permet de se distinguer dans un marché automobile européen confronté à une concurrence toujours plus forte, notamment avec l’arrivée des constructeurs chinois.

En poursuivant son offensive sur l’électrique tout en conservant son positionnement émotionnel et sportif, CUPRA entend désormais s’imposer comme l’une des marques incontournables de la nouvelle génération automobile européenne. Les résultats enregistrés depuis le début de l’année confirment que cette stratégie commence à porter ses fruits et place la marque espagnole parmi les acteurs les plus dynamiques du secteur.