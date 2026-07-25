Incendies en Gironde : la dernière étape du Tour de France amputée de 44 kilomètres

La dernière étape du Tour de France 2026 est raccourcie de 44 kilomètres en raison des incendies en Gironde. Le départ à Thoiry est annulé, et les coureurs partiront directement depuis les Champs-Élysées, accentuant la tension de la course avec des tours supplémentaires dans Paris tout en redéployant les forces de sécurité vers les zones sinistrées.

La 21e et dernière étape du Tour de France 2026 sera nettement raccourcie. Initialement tracée sur près de 133 kilomètres entre Thoiry, dans les Yvelines, et les Champs-Élysées, elle se disputera finalement sur 89 kilomètres dimanche 26 juillet. Cette modification exceptionnelle est liée à la mobilisation des forces de l’ordre en Gironde, où les incendies nécessitent d’importants moyens humains.

Le départ sportif de Thoiry supprimé

Le peloton ne parcourra pas la longue portion prévue entre Thoiry et Paris. Les routes des Yvelines, le passage par Versailles ainsi que la côte du Pavé des Gardes disparaissent du parcours sportif. Cette difficulté de quatrième catégorie devait être franchie après 43,1 kilomètres de course.

Thoiry conservera néanmoins une partie des festivités. La caravane publicitaire doit quitter le site à 13h20, avant de rejoindre directement le circuit parisien. La présentation des équipes est maintenue à 15h40. Après ce rendez-vous, les coureurs seront conduits en bus jusqu’à Paris au lieu de prendre le départ à vélo depuis les Yvelines.

Le véritable départ de l’étape sera donné à 17h50 directement depuis la ligne d’arrivée installée sur les Champs-Élysées. La distance totale tombera ainsi à 89 kilomètres, contre près de 133 kilomètres dans le programme initial.

Deux tours supplémentaires sur les Champs-Élysées

Pour conserver une distance suffisante et offrir au public une véritable dernière étape, le peloton effectuera deux tours supplémentaires du circuit des Champs-Élysées. Les coureurs rejoindront ensuite le tracé passant par Montmartre avant de revenir vers l’avenue parisienne.

La Butte Montmartre, devenue l’un des points forts du dernier jour de course, reste donc au programme. Le parcours initial prévoyait trois ascensions de cette côte d’environ un kilomètre à 6,5%, avec des passages sur les pavés de la rue Lepic. Les organisateurs conservent ainsi la partie la plus spectaculaire et potentiellement la plus disputée de l’étape. L’arrivée finale sur les Champs-Élysées est désormais programmée à 19h45. L’horaire reste proche de celui prévu avant la modification.

Les forces de sécurité redéployées vers la Gironde

Cette réduction du parcours permet de diminuer fortement le nombre de policiers et de gendarmes nécessaires pour sécuriser la portion reliant les Yvelines à la capitale. Ces effectifs peuvent ainsi être redéployés vers la Gironde, confrontée depuis plusieurs jours à une situation particulièrement difficile sur le front des incendies.

Les opérations mobilisent également les forces de l’ordre pour sécuriser les zones touchées, organiser les déplacements et protéger les habitants. Le Tour de France s’adapte donc pour éviter de maintenir un dispositif particulièrement lourd sur une partie désormais supprimée du parcours. La portion parisienne concentre davantage les moyens et permet de conserver l’arrivée traditionnelle sur les Champs-Élysées.

Une finale plus courte mais toujours disputée

La suppression des 44 premiers kilomètres modifiera le déroulement de la journée. Le traditionnel départ détendu, les photos et les célébrations du futur vainqueur du classement général devront être organisés différemment. La course commencera directement dans Paris, sur un circuit où le rythme devrait rapidement augmenter.

Les passages successifs sur les Champs-Élysées et les ascensions de Montmartre laisseront toujours une possibilité aux attaquants. Les sprinteurs disposeront ensuite de plusieurs kilomètres pour tenter de revenir avant l’arrivée. L’identité du vainqueur de cette ultime étape restera donc déterminée sur la route, malgré cette réduction spectaculaire du parcours.