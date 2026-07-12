Tour de France : la 9e étape raccourcie de 30 km à cause de la canicule

La neuvième étape du Tour, prévue dimanche en Corrèze, passe de 185,5 à 155,5 kilomètres suite à la vigilance rouge de Météo-France.

La canicule frappe le Tour de France ce dimanche 12 juillet. L’étape reliant Malemort à Ussel, en Corrèze, a été amputée de trente kilomètres samedi soir. Le parcours passe ainsi de 185,5 à 155,5 kilomètres. Une décision prise après que Météo-France a placé le département en vigilance rouge canicule, le niveau d’alerte maximal qui signale un danger extrême pour la santé des coureurs.

Une adaptation de dernière minute

Les organisateurs ont dû adapter rapidement le tracé pour limiter l’exposition des cyclistes aux fortes chaleurs. Cette modification intervient moins de vingt-quatre heures avant le départ prévu dimanche matin. La vigilance rouge impose des mesures exceptionnelles que la direction de course ne pouvait ignorer.

Ce type d’ajustement reste rare sur la Grande Boucle. Le raccourcissement d’une étape en raison de conditions météorologiques extrêmes témoigne de la priorité donnée à la santé des athlètes. Les coureurs affronteront tout de même un parcours exigeant malgré la réduction du kilométrage prévu initialement pour cette neuvième journée de course.