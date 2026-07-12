Wimbledon : Linda Nosková sacrée pour la première fois après une finale tchèque haletante

Linda Nosková a remporté Wimbledon en battant sa compatriote Karolina Muchová au terme d’une finale disputée en trois manches. La jeune joueuse tchèque s’est imposée 6-2, 5-7, 6-3 pour décrocher le premier titre du Grand Chelem de sa carrière sur le gazon londonien. À 21 ans, elle inscrit pour la première fois son nom au palmarès du plus prestigieux tournoi de tennis au monde et confirme son ascension parmi les meilleures joueuses du circuit.

Un départ tonitruant avant la réaction de Muchová

Nosková prend immédiatement le contrôle de la rencontre. Solide au service et très agressive en retour, elle domine largement le premier set qu’elle remporte 6-2 après avoir multiplié les coups gagnants et mis son adversaire sous pression. Karolina Muchová retrouve ensuite son meilleur niveau dans la deuxième manche. Plus précise dans les échanges et plus efficace dans les moments importants, elle parvient à revenir dans le match en s’adjugeant le set 7-5 et pousse la finale vers une manche décisive.

Une sixième balle de match finalement convertie

Le troisième set reste longtemps indécis avant que Linda Nosková ne fasse la différence. La Tchèque reprend l’initiative dans les échanges et se procure plusieurs occasions de conclure. Il lui faut attendre sa sixième balle de match pour mettre un terme à la rencontre. Après plus de deux heures de jeu, elle lève enfin les bras et remporte la finale 6-3 dans le troisième set, au terme d’un duel entièrement dominé par le tennis tchèque.

Le plus grand titre de sa carrière

Cette victoire représente le plus grand succès de Linda Nosková depuis ses débuts sur le circuit professionnel. Déjà considérée comme l’un des grands espoirs du tennis mondial, elle franchit une nouvelle étape en remportant son premier tournoi du Grand Chelem. Son parcours à Wimbledon 2026 confirme sa capacité à enchaîner les performances de très haut niveau face aux meilleures joueuses du monde et lui ouvre les portes d’un nouveau statut sur le circuit WTA.