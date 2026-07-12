Cuba plongée dans le noir : le réseau électrique s’effondre pour la deuxième fois en une semaine

Le réseau électrique national cubain s’est effondré vendredi, provoquant une nouvelle panne générale qui a plongé l’ensemble de l’île dans l’obscurité. Il s’agit de la deuxième panne nationale enregistrée en une semaine et de la quatrième depuis le début de l’année, aggravant une crise énergétique déjà profonde à Cuba.

Le ministre cubain de l’Énergie, Vicente de la O Levy, a annoncé sur les réseaux sociaux que les autorités travaillaient à rétablir le fonctionnement du réseau électrique. Il a décrit une situation « complexe », qui vient s’ajouter aux nombreuses difficultés quotidiennes auxquelles la population cubaine est confrontée.

Cette nouvelle panne intervient alors que le système électrique du pays souffre depuis plusieurs mois d’un manque chronique de carburant et d’infrastructures vieillissantes. Selon les autorités cubaines, un blocus pétrolier imposé par les États-Unis a contribué à paralyser un système de production énergétique déjà fragilisé.

Avant cette nouvelle coupure générale, plusieurs régions de Cuba, notamment Santiago de Cuba, étaient toujours privées d’électricité après une précédente panne ayant touché les 10 millions d’habitants de l’île lundi. Le courant avait été progressivement rétabli sur la majeure partie du réseau national mardi soir.

À La Havane, les conséquences de ces coupures se font sentir dans la vie quotidienne des habitants et des petits entrepreneurs. Yailin Fis Garcia, 26 ans, se trouvait vendredi devant son café-pizzeria plongé dans le noir, tenant son bébé de cinq mois dans ses bras. Sa famille avait ouvert l’établissement quelques semaines auparavant seulement, et cette nouvelle panne représentait déjà la deuxième interruption majeure depuis son lancement.

Alors que les autorités tentent de stabiliser le réseau électrique, les coupures répétées alimentent la frustration de la population cubaine, confrontée à une crise énergétique qui affecte les foyers, les commerces et l’activité économique de l’île.