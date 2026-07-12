Mondial – Le premier but anglais aurait-il dû être refusé ? Le câble de la Spidercam au cœur d’une polémique

Le quart de finale de la Coupe du monde 2026 entre la Norvège et l’Angleterre, remporté par les Anglais après prolongation (2-1), continue de faire réagir. Au-delà du but refusé aux Norvégiens et du penalty finalement annulé pour l’Angleterre, c’est le premier but de Jude Bellingham qui concentre désormais les débats. La Norvège estime que cette égalisation n’aurait jamais dû être validée. En cause, un possible contact entre le ballon et le câble de la Spidercam, la caméra suspendue au-dessus de la pelouse, au tout début de l’action.

Une trajectoire du ballon jugée anormale

L’action débute sur un dégagement du gardien norvégien Ørjan Nyland. Plusieurs ralentis donnent l’impression que le ballon modifie brutalement sa trajectoire avant de retomber dans les pieds d’Elliot Anderson, permettant ensuite à l’Angleterre de construire l’action conclue par Jude Bellingham dans le temps additionnel de la première période. Selon les Lois du Jeu de l’IFAB, si le ballon touche un élément extérieur comme un câble suspendu au-dessus du terrain, le jeu doit être immédiatement interrompu et repris par une balle à terre. Si ce contact est confirmé, toute l’action qui suit, y compris le but, aurait dû être annulée.

La Norvège conteste, la FIFA défend la décision

Les joueurs norvégiens ont immédiatement protesté auprès de Clément Turpin après l’égalisation anglaise. Après la rencontre, le sélectionneur Ståle Solbakken s’est dit convaincu que le ballon avait touché le câble, affirmant que plusieurs membres de son équipe avaient constaté le changement de trajectoire. La FIFA a toutefois expliqué qu’aucune preuve technique ne permettait de confirmer ce contact. L’instance a indiqué que le capteur intégré au ballon connecté n’avait enregistré aucun impact ni aucune anomalie de trajectoire. En l’absence d’élément objectif démontrant un contact avec le câble, la VAR n’est pas intervenue et le but est resté valable.

Deux autres décisions importantes de Clément Turpin

L’arbitre français a également été appelé deux fois par son assistant vidéo Jérôme Brisard au cours de la rencontre. À la 56e minute, il annule le but inscrit par Torbjørn Heggem après avoir constaté une poussée d’Erling Haaland sur Elliot Anderson avant la reprise victorieuse du défenseur norvégien. Plus tard, durant la prolongation, Clément Turpin revient également sur un penalty qu’il avait accordé à l’Angleterre après un nouvel examen vidéo. Les images le conduisent à annuler sa décision initiale.

Une polémique qui devrait durer

La validation du premier but de Jude Bellingham alimente désormais les discussions bien au-delà de cette rencontre. D’anciens arbitres, plusieurs consultants et le camp norvégien estiment que l’action aurait dû être interrompue si le ballon a effectivement touché le câble. À l’inverse, la FIFA s’appuie sur les données du ballon connecté pour affirmer qu’aucun contact n’a été détecté. Le débat reste donc ouvert. Les images diffusées pendant et après la rencontre ont nourri les interrogations, mais, en l’état, la décision officielle demeure inchangée : le but de Jude Bellingham est validé et l’Angleterre poursuit sa route vers les demi-finales.