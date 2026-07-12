Monaco a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2025 pour 1,4 milliard d’euros de recettes touristiques

Le tourisme continue de battre des records en Principauté. Selon une étude publiée par le gouvernement monégasque, Monaco a accueilli 6,7 millions de visiteurs en 2025, générant 1,4 milliard d’euros de recettes touristiques directes. Réalisée auprès de plus de 17 000 personnes par l’Institut monégasque de la statistique et des études économiques (Imsee) et la Direction du tourisme et des congrès, l’enquête dresse un portrait détaillé des visiteurs et de leurs habitudes de consommation.

Si Monaco ne compte qu’un peu moins de 40 000 habitants sur un territoire de deux kilomètres carrés, son attractivité repose principalement sur les excursionnistes, qui représentent 92,5 % des visiteurs. Ces derniers séjournent hors de la Principauté et viennent y passer la journée.

Les excursionnistes largement majoritaires

Les visiteurs à la journée restent en moyenne 1,2 jour à Monaco et dépensent 76 euros quotidiennement. Près de la moitié de cette somme est consacrée à la restauration, tandis qu’environ 21 euros sont destinés aux achats. Les Français constituent de loin la première clientèle avec près de la moitié des excursionnistes (49,6 %), devant les Italiens (7,4 %), les Américains (5,3 %) et les Britanniques (5,2 %).

Les touristes qui séjournent rapportent le plus

Bien qu’ils ne représentent que 7,5 % des visiteurs, les touristes passant au moins une nuit à Monaco génèrent plus de 60 % des recettes touristiques de la Principauté. Leur séjour dure en moyenne 3,8 jours et leurs dépenses atteignent 348 euros par jour, principalement consacrés à l’hébergement. Chaque visiteur hébergé dépense en moyenne 1 670 euros durant son séjour. Ce montant grimpe jusqu’à 2 365 euros pendant le Grand Prix de Formule 1, l’un des événements les plus importants du calendrier monégasque.

Une clientèle internationale à fort pouvoir d’achat

Parmi les touristes séjournant à Monaco, les Français restent les plus nombreux (26,4 %), devant les Italiens (14,1 %), les Américains (9,9 %) et les Britanniques (8,7 %). Les visiteurs originaires du Proche et du Moyen-Orient affichent toutefois les dépenses les plus élevées, avec près de 1 000 euros déboursés chaque jour, même s’ils ne représentent que 2 % de cette clientèle. L’étude révèle également que près de 2 % des touristes arrivent en hélicoptère et que, durant l’été, environ 6 % choisissent de séjourner à bord de leur bateau, illustrant le positionnement haut de gamme de la destination monégasque.