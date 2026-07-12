Morbihan : 1 500 personnes participent à une rave-party interdite malgré la canicule

Environ 1 500 personnes étaient réunies samedi aux Forges-de-Lanouée, dans le Morbihan, pour une rave-party organisée malgré une interdiction préfectorale. Ce rassemblement intervient alors que le département est placé en vigilance rouge canicule et confronté à un risque élevé d’incendie. La fête a débuté dans la nuit de vendredi à samedi sur un site dont l’accès est normalement restreint en raison des conditions météorologiques.

Le préfet du Morbihan, Michaël Galy, a dénoncé « l’irresponsabilité des organisateurs », estimant que cet événement clandestin faisait courir des risques aux participants, aux forces de secours et à l’environnement. Les gendarmes ont mis en place un dispositif destiné à empêcher l’arrivée de nouveaux festivaliers et à sécuriser le secteur.

Les autorités veulent saisir le matériel de sonorisation

La préfecture a indiqué que d’importants moyens de sécurité avaient été mobilisés, avec notamment le renfort de gendarmes mobiles venus d’Île-de-France. Parmi les objectifs de l’opération figure la saisie du matériel de sonorisation utilisé pour cette free-party illégale.

Les autorités rappellent que le Morbihan fait face à un risque élevé de feux de forêt. Dans un contexte de sécheresse et de fortes chaleurs, le moindre départ de feu pourrait avoir des conséquences importantes pour les espaces naturels, les habitations et les personnes. Depuis plusieurs jours, un arrêté préfectoral interdit les rassemblements festifs à caractère musical jusqu’au 31 août, tandis qu’un second texte limite l’accès à plusieurs massifs forestiers et landes du département, dont le secteur des Forges-de-Lanouée.