Beauvais : un adolescent meurt noyé, une enquête ouverte pour déterminer les circonstances du drame

Un adolescent est décédé samedi 11 juillet après une noyade survenue à Beauvais, dans l’Oise. Le drame s’est produit en début d’après-midi au niveau d’un plan d’eau de la commune. Les secours, rapidement mobilisés, n’ont pas réussi à sauver la victime. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette noyade.

Le maire de Beauvais, Franck Pia, a annoncé le décès sur les réseaux sociaux, exprimant son émotion face à cette disparition. « Notre ville est en deuil », a-t-il déclaré, adressant ses pensées à la famille et aux proches du jeune homme, présenté comme un habitant de la commune.

Une baignade dans une zone interdite ?

Selon les informations du Courrier Picard, le drame serait survenu à proximité du plan d’eau du Canada, dans un secteur où la baignade est interdite. Les circonstances précises restent toutefois à établir. « Les circonstances précises de ce drame doivent désormais être établies avec la plus grande rigueur », a insisté le maire, appelant également au respect de la douleur de la famille.

Depuis la fin du mois de mai, au moins trois autres personnes ont perdu la vie dans des noyades en Picardie : une adolescente de 15 ans à Alaincourt, un garçon de 12 ans dans le canal de la Sambre à l’Oise près de Guise, et un jeune homme de 20 ans à Choisy-au-Bac. Alors que les fortes chaleurs favorisent la fréquentation des plans d’eau, les autorités rappellent l’importance de respecter les interdictions de baignade et les consignes de sécurité.