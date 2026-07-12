La statue d’Alfred Dreyfus va enfin trouver un emplacement permanent à Paris

Après quarante ans d’errance dans la capitale, la sculpture du capitaine Alfred Dreyfus, officier juif condamné à tort pour trahison en 1894, va recevoir un emplacement définitif en plein centre de Paris.

Après quarante ans d’errance dans la capitale, la sculpture du capitaine Alfred Dreyfus, officier juif condamné à tort pour trahison en 1894, va recevoir un emplacement définitif en plein centre de Paris.

Quarante ans. C’est le temps qu’il aura fallu à la statue du capitaine Alfred Dreyfus pour trouver un foyer fixe dans Paris. Déplacée à plusieurs reprises depuis sa création, l’œuvre n’avait jamais pu s’installer durablement dans l’espace public de la capitale française.

L’armée française a refusé à deux reprises que la sculpture prenne place à l’École Militaire, le lieu même où Dreyfus, officier juif, avait été dégradé publiquement en 1894. Cet épisode reste l’un des actes d’antisémitisme les plus retentissants de l’histoire de France : accusé à tort d’avoir livré des secrets militaires à l’Allemagne, Dreyfus avait été condamné sur la base de faux documents, avant d’être réhabilité après une longue bataille judiciaire et politique qui avait profondément divisé le pays.

La statue va désormais recevoir un emplacement permanent dans le centre de Paris, mettant fin à des décennies d’instabilité pour ce mémorial dédié à l’une des figures les plus tragiques de la République française.