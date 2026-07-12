Canicule en France : 37 départements en rouge dimanche, incendies et surmortalité

La France traverse ce week-end un épisode caniculaire intense, le troisième en deux mois, avec des températures pouvant atteindre 39 à 40°C localement. Trente-sept départements seront placés en vigilance rouge dimanche, contre 24 samedi, tandis que les incendies se multiplient sur l’ensemble du territoire.

La France traverse ce week-end un épisode caniculaire intense, le troisième en deux mois, avec des températures pouvant atteindre 39 à 40°C localement. Trente-sept départements seront placés en vigilance rouge dimanche, contre 24 samedi, tandis que les incendies se multiplient sur l’ensemble du territoire.

Samedi 11 juillet, 24 départements du centre-ouest de la France ont été placés en vigilance rouge canicule par Météo-France, concernant 22,2 millions d’habitants selon un calcul de l’AFP. L’ensemble de la région parisienne, la Bretagne, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire figurent parmi les zones les plus exposées. Cinquante-neuf autres départements sont en vigilance orange, le Sud-Est et la Corse restant relativement préservés.

Pour dimanche, le nombre de départements en rouge grimpe à 37, soit 13 de plus. L’Yonne, l’Allier, la Charente et la Dordogne rejoignent notamment la liste. Météo-France évoque « une masse d’air très chaud qui stagne sur le pays pendant plusieurs jours, surtout du Centre-Ouest au Centre-Est en passant par l’Île-de-France, engendrant un épisode caniculaire durable, intense et étendu ». Ces fortes chaleurs doivent persister jusqu’au milieu de la semaine prochaine.

Samedi, 36°C étaient attendus à Paris et à Rennes, 38°C à Bordeaux, 37°C à Toulouse et 35°C à Rouen. Des pointes à 39°C, voire 40°C localement, ont été annoncées.

Les incendies constituent l’autre front de cette canicule. Plus de 25 000 hectares ont brûlé depuis le début de l’année, soit près du double du bilan enregistré à la même date en 2025, d’après la Sécurité civile. Emmanuel Macron a rappelé sur X que « neuf départs de feu sur dix sont dus à une activité humaine », appelant à la vigilance. Le ministre de l’Intérieur Laurent Nunez a prévenu que les autorités ne laisseraient « rien passer » et signalé que 32 personnes avaient été placées en garde à vue depuis le début de l’été.

Des feux ont été signalés dans les Pyrénées-Orientales, la Drôme, l’Indre où 900 hectares ont brûlé, et en Loire-Atlantique où 220 personnes ont dû être évacuées d’un camping et d’habitations à La Plaine-sur-Mer. En Savoie, deux villages se retrouvent isolés après un incendie de 60 hectares désormais « stabilisé » selon la préfecture, mais plusieurs jours de travaux restent nécessaires pour sécuriser la route d’accès.

La chaleur provoque également une hausse des noyades, estimée à 20 % par rapport à l’année précédente par le gouvernement : 131 personnes se sont noyées depuis le 19 juin, dont des mineurs et des personnes de plus de 60 ans. Une surmortalité a déjà été enregistrée, touchant particulièrement les personnes âgées de plus de 75 ans. L’exécutif fait face à des critiques sur son « impréparation » face aux chaleurs extrêmes.

La centrale nucléaire de Bugey, dans l’Ain, a obtenu une dérogation environnementale sur les températures de ses rejets d’eau, selon une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection publiée au Journal officiel. Dans le Sud-Ouest, 20 000 foyers ont été privés d’électricité samedi matin.

Les perturbations touchent aussi les transports et la vie culturelle. La SNCF supprime un train Intercités sur trois aux heures les plus chaudes, avec des solutions de remplacement en autocar. Sur les routes, 900 km de bouchons ont été comptabilisés à la mi-journée. À Paris, la tour Eiffel, le Louvre et le musée d’Orsay ont avancé leur fermeture à 16 heures. Le préfet de police a annulé les bals des pompiers des 13 et 14 juillet, ainsi que des événements sportifs en plein air. De nombreuses villes ont renoncé à leurs feux d’artifice du 14 juillet.