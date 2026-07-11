Macron lance une mission d’experts pour réformer le financement de la Sécu

Le président de la République charge quatre spécialistes de repenser le modèle de financement de la protection sociale. Leur rapport est attendu fin 2026.

Emmanuel Macron a confié à quatre experts une mission de refonte du financement de la protection sociale. Cette décision intervient alors que les comptes de la Sécurité sociale font face à des tensions budgétaires récurrentes. Les spécialistes mandatés devront explorer de nouvelles pistes pour assurer la pérennité du système français.

Un chantier qui s’étendra sur plusieurs mois

Le groupe d’experts aura pour tâche de repenser les mécanismes actuels de financement. Leur mandat couvre l’ensemble des branches de la protection sociale, de l’assurance maladie aux retraites. Les conclusions de ces travaux pourraient déboucher sur des réformes structurelles du modèle social français.

Le rapport final de cette mission est attendu pour la fin de l’année 2026. Cette échéance laisse plusieurs mois aux experts pour mener leurs analyses et formuler leurs recommandations. Le gouvernement disposera ensuite de ces éléments pour définir sa stratégie en matière de politique sociale.